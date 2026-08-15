Diputados: el oficialismo busca reconstruir acuerdos con gobernadores y aliados para asegurar votos en el Congreso

El oficialismo de la Cámara de Diputados se puso al hombro la misión de reconstruir el diálogo con los bloques aliados y con gobernadores que son afines al Gobierno, pero la situación se complica con el paso de tiempo.

Tras el duro traspié en el Senado cuando se desinfló el proyecto de Propiedad Privada, La Libertad Avanza solo busca recomponerse ante una oposición que se declaró triunfante por lograr eliminar capítulos claves del documento original: Ley de Tierras y Manejo del Fuego.

El oficialismo retoma el diálogo con aliados

Para recuperar el timón de la iniciativa parlamentaria, el oficialismo entendió que debía tener gestualidad y concesiones con los sectores dialoguistas.

En este sentido, el temario de la sesión programada para el 26 de agosto, además de los proyectos impulsados por el Gobierno para la reforma del Banco Central y del Régimen de Inocencia Fiscal, también incluirá dos proyectos que le interesan a provincias gobernadas por mandatarios cercanos.

Una de las iniciativas fue impulsada por el misionero Oscar Herrera Ahuad que propone la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5%. Cabe recordar que Misiones fue una de las responsables de la derrota del Gobierno en el Senado debido a que sus dos representantes cambiaron el voto.

La próxima sesión también tendrá en cuenta el proyecto que declara capitales nacionales en distintos rubros a ciudades de Tucumán, Santa Cruz y Salta, entre otras provincias. En la misma iniciativa también hay gestos hacia aliados como el PRO, la UCR, el MID y Producción y Trabajo.

Siguiendo la lógica de apertura y «generosidad» hacia los aliados, el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal cedió a un reclamo unánime entre todos los bloques aliados: que los funcionarios públicos queden excluidos del régimen de simplificación de Ganancias, que les garantiza un esquema de inmunidad tributaria. Todo esto lo desencadenó el antecedente de Manuel Adorni, quien se acogió al régimen mientras era investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En los últimos días se conoció que el oficialismo también estudia insertar en el dictamen otro cambio a pedido de los aliados. Se trata de incorporar mayor representación federal en el directorio del Banco Central, con profesionales idóneos de las provincias del Interior.

Otra situación que evidencia la necesidad de recuperar el diálogo es el relanzamiento del vínculo con el PRO y la decisión de institucionalizar una mesa de diálogo con la fuerza amarilla, luego de meses de vaivenes.

Con información de Noticias Argentinas