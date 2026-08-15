Transitables con precaución: el estado de las rutas cordilleranas en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 15 de agosto
Vialidad Nacional actualizó su reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este sábado 15 de agosto.
Las rutas y pasos fronterizos -ubicados en Neuquén y Río Negro- se encuentran mayormente transitables este sábado. Las nevadas registradas durante la madrugada no causaron grandes inconvenientes y los caminos pudieron ser despejados a tiempo para el inicio de la jornada.
De igual manera, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución al circular por el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas, a la presencia de hielo o nieve en sectores de la calzada y a las posibles precipitaciones que aparecerán durante este sábado.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 15 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Formación de hielo e insumos salinos aplicados. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda por riego de salmuera y sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Barro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Hielo por sectores, calzada húmeda y baja visibilidad por bancos de niebla. Cadenas obligatorias en la zona de Collón Curá y Confluencia.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en tramos de ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Trabajos continuos de despeje. Viento fuerte, nieve acumulada en banquinas y sectores con congelamiento. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre la calzada, baches profundos y barro en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Calzada con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este sábado 15 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta de Acceso / Provincia
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones de Calzada y Clima
|Requisito / Indicación
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|09:00 a 18:00 hs
|Calzada con hielo en sectores. Agua nieve en cotas altas. Viento. Cielo abierto. Inestable.
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Extremar precauciones.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada despejada y mojada. Pronóstico de lluvia y lloviznas
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Sin tránsito nocturno.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con sectores poceados, barro y escarcha congelada matinal.
|Portación obligatoria de cadenas. Circulación recomendada con luz diurna.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Intransitable por acumulación de nieve e hielo en la traza de alta montaña (zona Batea Mahuida).
|No transitar hasta la rehabilitación vial.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Tramo de ripio con barro, pozo y sectores con escarcha. Travesía lacustre mediante barcaza en Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Requiere reserva previa confirmada en barcaza.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Inhabilitado por veda invernal debido a la acumulación extrema de nieve en la cordillera.
|Cerrado por temporada invernal.
|Pérez Rosales
|Pasaje Lacustre (Puerto Blest / Bariloche, Río Negro)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Operativo sujeto a condiciones de viento e intensidad del clima para la navegación lacustre.
|Exclusivo para servicios de excursión turística programada.
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