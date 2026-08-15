Sábado de lluvias en Neuquén y Río Negro: hasta cuándo habrá chaparrones en el Alto Valle y qué pasa en la cordillera
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico e informó el posible regreso de lluvias a la región. Mirá lo que se espera este 15 de agosto en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche y Villa La Angostura.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y anticipó el regreso de las lluvias al norte de la Patagonia.
Durante este sábado, distintas regiones de Neuquén y Río Negro serán escenario de precipitaciones, aunque no se prevé que generen mayores complicaciones. Además, la cordillera se prepara para otra jornada de nevadas y viento.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
De acuerdo al pronóstico, en la cordillera de Río Negro y la región sur de Neuquén se espera una máxima de 7°C, pero lo bueno es que la mínima se ubicará en 20°C.
El viento esta vez se hará presente con ráfagas de hasta 50 km/h. El factor determinante, en cambio, serán las precipitaciones en forma de lluvia y nieve, que tendrán hasta un 70% de probabilidad de registrarse.
Acá te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura:
- Bariloche:
Mañana: Lluvias aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 4°C con vientos de 7 – 12 km/h.
Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 7°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.
Noche: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h.
- Villa La Angostura: Mañana: Lluvias aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 4°C con vientos de 7 – 12 km/h. Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 7°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h.
El pronóstico del tiempo del Alto Valle
Por su parte, el Alto Valle se prepara para otra jornada con temperaturas que variarán entre los 12°C y los 6°C.
El viento se mantendrá más calmo, pero serán las precipitaciones las que tomen protagonismo. Según el pronóstico, existe entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, principalmente durante la mañana y la tarde. Lo positivo es que serán chaparrones aislados como los registrados durante la madrugada y se prevé a la noche una leve mejoría.
Este es el pronóstico detallado para localidades como Roca y Neuquén capital:
- General Roca:
Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 12°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 6°C con vientos de 7 – 12 km/h.
- Neuquén:
Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 11°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 6°C con vientos de 7 – 12 km/h.
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