Sábado de lluvias en Neuquén y Río Negro: hasta cuándo habrá chaparrones en el Alto Valle y qué pasa en la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y anticipó el regreso de las lluvias al norte de la Patagonia.

Durante este sábado, distintas regiones de Neuquén y Río Negro serán escenario de precipitaciones, aunque no se prevé que generen mayores complicaciones. Además, la cordillera se prepara para otra jornada de nevadas y viento.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

De acuerdo al pronóstico, en la cordillera de Río Negro y la región sur de Neuquén se espera una máxima de 7°C, pero lo bueno es que la mínima se ubicará en 20°C.

El viento esta vez se hará presente con ráfagas de hasta 50 km/h. El factor determinante, en cambio, serán las precipitaciones en forma de lluvia y nieve, que tendrán hasta un 70% de probabilidad de registrarse.

Acá te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche:

Mañana: Lluvias aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 7°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Noche: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Lluvias aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 4°C con vientos de 7 – 12 km/h. Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 7°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h. Villa La Angostura: Mañana: Lluvias aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 4°C con vientos de 7 – 12 km/h. Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 7°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h.

El pronóstico del tiempo del Alto Valle

Por su parte, el Alto Valle se prepara para otra jornada con temperaturas que variarán entre los 12°C y los 6°C.

El viento se mantendrá más calmo, pero serán las precipitaciones las que tomen protagonismo. Según el pronóstico, existe entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, principalmente durante la mañana y la tarde. Lo positivo es que serán chaparrones aislados como los registrados durante la madrugada y se prevé a la noche una leve mejoría.

Este es el pronóstico detallado para localidades como Roca y Neuquén capital: