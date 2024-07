Chilavert habló de la conquista Argentina en la Copa América y apuntó contra la Conmebol

La Selección Argentina se consagró nuevamente en la Copa América y alcanzó el bicampeonato en Estados Unidos. A raíz de este acontecimiento, en las últimas horas, José Luis Chilavert habló del logro de la Albiceleste.

«Argentina fue un justo campeón, pese a no haber estado Messi», expresó el ex arquero paraguayo en diálogo con Sport 890 de Uruguay, en referencia a que Messi no tuvo un rendimiento regular durante la Copa América y salió con gestos de dolor en la gran final.

Además, el paraguayo habló del desempeño de la Celeste: «Uruguay demostró que la renovación desde la llegada de Marcelo Bielsa le dio una impronta diferente a la que uno estaba acostumbrado a ver en su selección».

José Luis Chilavert gloria del fútbol paraguayo



Qué dijo Chilavert contra la Conmebol y Alejandro Domínguez

Por otra parte, fiel a su estilo, disparó contra la organización de la Copa América y contra Alejandro Dominguez: “Las canchas no estaban preparadas para este evento tan lindo. Fracasó rotundamente la Conmebol. Hace tiempo vengo denunciando, no solo por esta Copa América», completó Chilavert.

“A Domínguez y sus secuaces solo les importa recaudar, a tal punto que se han extralimitado y en el entretiempo de la final hicieron un concierto de Shakira que llevó más de 25 minutos. Él estaba probando a ver si eso se puede utilizar en un partido normal de un partido internacional. Es una falta de respeto hacia el jugador y hacia la gente, que paga una entrada para ver a sus ídolos», agregó.