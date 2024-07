Cómo será la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París

Este viernes desde las 14:30, hora Argentina, se realizará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París con algunos detalles particulares por fuera del protocolo habitual.

Para esta ocasión, los miembros de la organización decidieron salir de la costumbre de realizar la ceremonia inaugural en el estadio principal y se llevará a cabo en las calles parisinas. Esto va de la mano con el lema de los Juegos Olímpicos 2024: “Juegos bien abiertos”.

Se estima que habrá entre 6.000 y 7.000 atletas que navegarán durante seis kilómetros en el río Sena, desde el puente de Austerlitz hasta la Torre Eiffel. Además, cerca de 500 mil personas podrán presenciar el acto ya sea desde las gradas construidas para la ocasión o los balcones de los departamentos.

El recorrido pasará por lugares emblemáticos de París como la catedral de Notre Dame, el museo del Louvre, el museo de Orsay, el palacio Bourbon, el puente Alejandro III y el Gran Palacio.

POV: You're an athlete at the #Olympics Opening Ceremony. 👀#Paris2024 is revolutionising Olympic Summer Games history with the first-ever ceremony outside a stadium. Welcome to the Seine.#MoreThanSport #OlympicGames @Paris2024 pic.twitter.com/AJjDKXin0Z