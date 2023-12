Con Alcaraz como favorito y Cerúndolo como figura local, se presentó el Argentina Open

Con los anuncios del regreso del campeón defensor Carlos Alcaraz, la presencia de figuras como el suizo Stan Wawrinka y el actual subcampeón el británico Cameron Norrie; más el número uno del tenis argentino Francisco Cerúndolo, se presentó este martes el IEB+ Argentina Open ATP 250 en Buenos Aires.

Sobre un eventual cruce entre con el español Alcaraz, Francisco Cerúndolo agregó que “seguramente no sería como otros partidos, que vas a tener a toda la cancha a favor todo el tiempo, quizás un poco más neutral.”

Actualmente ubicado en el puesto 21 del ranking mundial y primera raqueta argentina, Cerúndolo agregó que no siente presión por devolver el título al país; algo que consiguió por última vez Diego Schwartzman en 2021, precisamente contra él.

Además, el “Peque” es el único argentino entre los últimos 15 campeones del tradicional torneo que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, y para esta nueva edición recibió una invitación para volver a participar a pesar de haber caído al puesto 104° del ranking ATP.

“Obvio que me encantaría poder ganar el torneo, o volver a llegar a la final. Pero sin presión, si se puede voy a aspirar a eso y si no lo intentaré el año que viene”, sostuvo Cerúndolo, al tiempo que valoró a sus compañeros argentinos: “Echeverry, Báez, estamos todos muy cerca y los tres lo venimos haciendo muy bien y es un premio poder ser el número uno argentino y espero poder seguir siéndolo”.

Por su parte, Martín Jaite, director del torneo y anfitrión del evento destacó que “cuando empezamos con el Argentina Open en 2001, Fran tenía tres años. Recuerdo que hace dos o tres vino a acompañarnos porque había ganado la pre-qualy y hoy está metido entre los 20 primeros”.

Cuándo se juega el Argentina Open

En esta edición, el Argentina Open se disputará del 10 al 18 de febrero, una semana después de que Argentina reciba a Kazajistán por los Qualifiers de la Copa Davis 2024, lo cual les permitirá a los jugadores albicelestes hacer temporada “en casa” y evitar los largos viajes a los que están habituados entre el circuito y la selección nacional.

“El sorteo lo vi en vivo y estaba rezando que nos toque de local, ni me importaba contra quién, sólo quería que fuera de local” dijo Cerúndolo.

“A mi me encanta jugar con mi gente, mis amigos, mi familia, y que me vean y me alienten todos. En el tenis casi todo el año jugás de visitante, entonces poder aprovechar dos semanas acá en Buenos Aires que es mi casa no tiene precio”, agregó.