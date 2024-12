Con figuras de River y Boca, la Selección Argentina Sub 20 se prepara para el Sudamericano 2025

La principal categoría juvenil de la Selección Argentina comienza una nueva etapa tras la salida de Javier Mascherano, quien dejó el cargo que ocupaba desde 2021 para seguir su carrera entrenando al Inter Miami de Lionel Messi.

Diego Placente es el nuevo seleccionador Sub 20. El ex futbolista trabaja desde 2017 en los combinados juveniles nacionales destacando su labor al frente del Sub 15.

Ahora Placente presentó una lista preliminar de cara al primer gran desafío de su ciclo, el Campeonato Sudamericano que será clasificatorio para la Copa Mundial Sub 20 del próximo año.

Echeverri y Anselmino encabezan la preselección argentina Sub 20

El entrenador argentino presentó una convocatoria preliminar de 30 futbolistas que trabajarán hasta el próximo lunes 30 en el predio de Ezeiza.

Se destaca la presencia del Diablito Claudio Echeverri, quien tras despedirse de River recibió el visto bueno por parte de Manchester City para participar del torneo Sub 20.

En tanto, Franco Mastantuono también forma parte de la convocatoria, luego de transitar su primer año como profesional en River. Entre los preseleccionados de Boca aparece Aaron Anselmino, cuya aparición en el primer equipo Xeneize le valió la millonaria venta a Chelsea en una cifra cercana a los 20 millones de dólares.

En la lista aparece Julio Soler, lateral izquierdo de Lanús quien supo ser de lo más destacado en el cierre del ciclo Mascherano. También el ofensivo Santiago Hidalgo, de Independiente, y los delanteros Agustín Ruberto (River) y Santiago López (Independiente), dos con buenos rendimientos en el Sub 20.

El Campeonato Sudamericano Sub 20 se disputará en Venezuela entre el 23 de enero y el 16 de febrero. Las diez selecciones Conmebol fueron divididas en dos zonas de cinco, donde jugarán en formato de todos contra todos a un partido.

Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Fase Final, que será una nueva liguilla de seis equipos con igual formato.

Las selecciones que finalicen en los primeros cuatro lugares clasificarán a la Copa Mundial Sub-20 de 2025, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile (La Selección de Chile ya está clasificada por ser anfitriona).

Además quien finalice primero será coronado como campeón Sudamericano, título que la Selección Argentina Sub-20 logró en cinco oportunidades, y en 2015 por última vez.