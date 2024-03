Con presencia policial, pareparan el despido de 78 trabajadores de la subsecretaría de Deportes

En medio de un fuerte operativo policial, en el barrio porteño de Núñez, el gobierno Nacional ejecutó una nueva ola de despidos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard). Se trata de 78 trabajadores de la subsecretaría de Deportes de Nación, que fueron notificados el pasado viernes.

Fuentes del área dijeron al medio deportivo Doble Amarilla, que se trata de “contratos que se renuevan o no, año a año y estos son los que no se renovaron en Enero”. Agregaron que “el 31/03 vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían horarios, dejaron de funcionar los programas o las direcciones”.

En el Cenard trabajan 400 empleados distribuidos en las sedes de Núñez, la Pista Nacional de Remo y Canotaje y el Centro Nacional Deportivo de Ezeiza.

En la subsecretaría de Deportes está a cargo de Julio Garro, exintendente de La Plata, y tiene en la actualidad 320 empleados y con este recorte bajaría el 24 % de su planta laboral. En el largo listado de despidos hay especialistas de diferentes profesiones, como preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, guardavidas y encargados del control antidoping.

Año olímpico y muchas dificultades

El recorte del gobierno nacional a las actividades deportivas perjudicará a varios de los que ya están clasificados o todavía buscan su lugar para participar de los Juegos Olímpicos París 2024, que se cumplirán en agosto. En los últimos tiempos, varios atletas tuvieron que bajarse de competencias continentales por falta de apoyo. Muchos eran becados por el Enard, pero es un plan que también está en pausa y eso genera dudas de cara a la gran cita mundial.