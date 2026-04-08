Con presencia rionegrina, Las Yaguaretés tienen plantel confirmado para el SVNS World Championship

El sueño del SVNS World Championship está en marcha y la Selección Argentina de rugby 7 femenino ya tiene a sus representantes confirmadas. Entre las convocadas para la cita en Hong Kong, se encuentra Josefina Padellaro, la destacada jugadora de Río Negro, que ya se encuentra recuperada de una lesión.

La jugadora oriunda de Catriel había encendido las alarmas tras sufrir un esguince de tobillo durante el torneo de Montevideo. Sin embargo, tras una intensa recuperación, el head coach Nahuel García contará con una pieza clave para la primera de las tres etapas finales del certamen internacional, que se llevará a cabo del 17 al 19 de abril.

Durante su ausencia, la misionera Ruth Velázquez había ocupado su lugar y continuará dentro de la nómina para esta nueva etapa, en la que Argentina buscará sumar puntos clave en la pelea por el título.

El SVNS World Championship reúne a los 12 mejores seleccionados de cada rama (ocho provenientes del SVNS Series y cuatro clasificados desde el SVNS 2) y se definirá por sumatoria de puntos tras las tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).

Además, el certamen será determinante para la próxima temporada. Los ocho mejores equipos de cada categoría accederán al SVNS Series, mientras que los restantes deberán revalidar su lugar a través del SVNS 2.

En cuanto al objetivo del equipo, Nahuel Garcia, head coach de Las Yaguaretés, en dialogo con ESPN admitió que «sería espectacular para Argentina poder ascender». «Estamos en la novena posición y el objetivo es meternos entre los ocho o siete mejores, cosa que va a ser extremadamente difícil. Con esa mentalidad vamos a afrontar las tres etapas que tenemos por delante, con la ilusión de siempre y la pasión por seguir representando al rugby argentino, en este caso en el primer nivel.»

El plantel de Las Yaguaretés para Hong Kong

Virginia Brígido

Candela Delgado

Malena Díaz

Cristal Escalante

Sofía González

Francesca Iacaruso

Milagros Lecuona

Azul Medina

Josefina Padellaro

Paula Pedrozo

Antonella Reding

Talía Rodich

María Taladrid

Ruth Velázquez

El plantel de Los Pumas para Hong Kong