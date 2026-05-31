Millonarios movimientos de fondos y 6 kilos de droga: los detalles tras la caída de una banda narco en Añelo

Tres personas fueron imputadas este sábado por la Justicia de Neuquén tras ser señaladas como las responsables de una red de venta de drogas que operaba en el corazón de Añelo. La investigación, que incluyó siete allanamientos simultáneos, reveló una estructura delictiva con una capacidad financiera asombrosa: una de las principales acusadas manejó más de 174 millones de pesos en poco más de un año sin tener un trabajo registrado.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, junto al asistente letrado Luciano Vidal, formularon cargos por comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de armas contra S. E. M. y L. I., en calidad de coautores, y contra G. M. como partícipe primaria. Según la acusación fiscal, la banda operaba al menos desde septiembre de 2025, utilizando una vivienda céntrica para el fraccionamiento y la venta de cocaína y marihuana.

Operaciones las 24 horas y finanzas bajo la lupa

Durante la audiencia en la Ciudad Judicial, la fiscalía detalló que el punto de venta en Añelo mantenía una actividad frenética. «Durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, pero más asiduamente en la noche, concurrían los compradores», especificó Titanti, señalando que la vivienda contaba con un portón que impedía la vista desde el exterior para facilitar las transacciones.

El dato más contundente surgió del análisis de las billeteras virtuales. Los informes presentados revelaron que la imputada S. E. M. tuvo ingresos por aproximadamente 174 millones de pesos entre enero de 2025 y marzo de 2026. Además del flujo de dinero, se constató que utilizaba una camioneta Toyota Hilux para trasladarse fuera de la localidad y abastecerse de la sustancia.

El operativo que desarticuló la red

La causa se originó en marzo pasado mediante denuncias anónimas realizadas a través del código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación «Neuquén te cuida». Tras dos meses de tareas de inteligencia, la división Antinarcóticos de la policía provincial ejecutó siete allanamientos en Añelo y San Patricio del Chañar.

Como resultado de las requisas, los efectivos secuestraron 1,3 kilos de cocaína y 4,9 kilos de cannabis sativa, cargamento que en el mercado ilegal alcanzaría un valor de 150 millones de pesos. También se incautaron 4,2 millones de pesos en efectivo, armas de fuego —incluyendo una pistola Glock 9 milímetros—, balanzas digitales y varios vehículos de alta gama.

Prisión preventiva y embargos

A pedido de la fiscalía, el juez de garantías Marco Lupica Cristo dictó la prisión preventiva por cuatro meses para S. E. M. y L. I., mientras que G. M. permanecerá bajo prisión domiciliaria por el mismo periodo.

Asimismo, el magistrado avaló un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los tres imputados y ordenó la clausura de la vivienda de Añelo que funcionaba como punto de venta por un plazo de cuatro meses. La investigación continuará abierta por este mismo periodo para determinar si existen más ramificaciones de la organización en otras localidades.