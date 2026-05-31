«Nadie nos escuchó», el doloroso reclamo de la tía de Agostina Vega: protestas y tensión en Córdoba

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega (14) en un descampado de las afueras de Córdoba provocó una serie de protestas vecinales frente a la vivienda de la víctima, las cuales derivaron en incidentes frente a una dependencia policial. La familia y los vecinos cuestionaron formalmente los tiempos de la investigación judicial y la demora en la activación de los protocolos de búsqueda nacionales.

Los restos de la adolescente, que permanecía desaparecida desde hacía siete días, fueron localizados este sábado tras dos jornadas de rastrillajes en un predio rural de 240 hectáreas en Ampliación Ferreyra. Tras confirmarse la noticia, los vecinos se concentraron en la calle Alem al 3700, en el barrio General Mosconi.

En el lugar, los familiares manifestaron su disconformidad con el accionar de la Fiscalía y del Ministerio de Seguridad provincial. Una tía de la menor expresó ante los medios presentes:

«Nadie nos escuchó. No hicieron nada. Cuánto se tardaron».

La principal crítica de la comunidad y del entorno de la víctima apunta a que la Alerta Sofía —el protocolo nacional de emergencia para coordinar la búsqueda inmediata de menores de edad en peligro— se activó recién el miércoles posterior a la desaparición, cuatro días después de perderse el rastro de la adolescente.

Incidentes y uso de la fuerza en el Destacamento Juan Pablo II

La tensión aumentó luego de una conferencia de prensa brindada por el fiscal general de la causa, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, donde se registraron cruces con los periodistas locales por los plazos del operativo. Poco después, la manifestación se trasladó hacia el Destacamento Policial Juan Pablo II.

Durante la noche un grupo de manifestantes arrojó piedras contra el frente del edificio policial. Efectivos de la fuerza utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar la concentración. El operativo derivó en disturbios y persecuciones en las calles linderas al barrio General Mosconi.

En medio de las protestas, el abuelo de Agostina, Miguel Heredia, declaró: «A mi nieta me la mataron. Voy a seguir marchando hasta que tenga la justicia que necesita mi nieta. Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte».

La situación del único detenido y los antecedentes del caso

El principal sospechoso es Claudio Barrelier (33), quien se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad agravada, calificación que la Fiscalía modificará a homicidio en las próximas horas. El acusado era un allegado que mantenía un vínculo de amistad con la madre de la víctima.

Los elementos clave que constan en el expediente judicial:

Registros de cámaras: las imágenes del edificio de Barrelier muestran el ingreso de Agostina el sábado por la noche. Fue la última persona que la vio con vida.

las imágenes del edificio de muestran el ingreso de Agostina el sábado por la noche. Fue la última persona que la vio con vida. Contradicciones: el imputado negó inicialmente haber estado con la menor, luego afirmó que la joven del video era su hija y finalmente aseguró que Agostina se había retirado en un vehículo rojo.

el imputado negó inicialmente haber estado con la menor, luego afirmó que la joven del video era su hija y finalmente aseguró que Agostina se había retirado en un vehículo rojo. Prueba del vehículo: la investigación tecnológica detectó que el sospechoso utilizó un Ford Ka negro —perteneciente a una testigo de la causa— y que el auto circuló por la zona del descampado donde se hallaron los restos.

la investigación tecnológica detectó que el sospechoso utilizó un Ford Ka negro —perteneciente a una testigo de la causa— y que el auto circuló por la zona del descampado donde se hallaron los restos. Antecedentes penales: el detenido registraba una causa previa de mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad calificada en el marco de una denuncia por violencia de género de una expareja, por la cual se encontraba en libertad bajo fianza.

En las veredas del barrio, compañeros de colegio de la adolescente se concentraron con carteles para exigir justicia, mientras que los comerciantes de la zona optaron por cerrar sus locales de forma preventiva ante la continuidad de los disturbios.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.