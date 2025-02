De Paul habló sobre la ‘presión’ de Messi antes de la final de la Copa América: «Me lo metió en la cabeza»

El mediocampista Rodrigo De Paul es una pieza clave en la Selección Argentina y un hombre de confianza para Lionel Scaloni. En una extensa extrevista, el jugador de Atlético Madrid brindó detalles de su relación con Lionel Messi y la influencia que tuvo en una decisión inesperada antes de la final de la Copa América.

En dialogo con Infobae, Motorcito confesó que trata de mantener estilo. Entre algunas opciones polémicas, habló de su elección con el cabello. «Sí, hay una búsqueda. Se infla, pero lo que pasó es que yo venía con un buen proceso para dejármelo largo. Me aburro sino. Me tiño, hago otras cosas», contó.

Luego brindó detalles sobre un ida y vuelta con Lionel Messi durante la Copa América 2024. «Yo me levantaba y tenía los pelos parados. Me lo mojaba, eso a la mañana, en el hotel, pero después, ¡pum! Entonces yo siempre iba a la pieza del Enano (Messi), que tomamos los mates a la mañana, y me decía “no, mirá cómo tenés el pelo, que se te infla». Y me lo metió en la cabeza. Que me lo corte, que pelado me queda bien. Y el día de la final me lo pelé y después me arrepentí. La c… de tu hermana, Enano, le decía».

En otro orden se refirió al actual look de Messi, similar a su época dorada en el Barcelona. «Sí, tiene como una cosita ahí, ya lo voy a agarrar en marzo», soltó De Paul entre risas, palpitando el próximo encuentro con el diez para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Por último, se unió al pedido de toda la gente para que Messi se lo deje crecer y vuelva a tener ese aura característico. «A mí me gusta el pelo largo. Cuando él lo tenía largo tenía como poderes. Está bien que ahora tiene más años. Lo tengo que ver en el día a día, porque capaz que cuando sale se pone algún productito o algo. Yo lo quiero ver a la mañana. Ahí es donde se ve. Ahí es el riñón», opinó.

Las bajas en la Selección Argentina antes de las Eliminatorias

Giovani Lo Celso se suma a la lista que integran Lisandro Martínez y Cristian Romero. Los jugadores suelen ser una fija en las convocatorias nacionales, pero en este último período se vieron afectados por diversas complicaciones físicas.

El defensor de Manchester United sufrió la rotura de ligamentos cruzados en las últimas semanas en el partido ante Crystal Palace, mientras que el zaguero de Tottenham está próximo a recuperarse de una distensión en el tendón de la corva, que sufrió en diciembre, aunque Scaloni evaluará su ritmo futbolístico.

La Selección Argentina hará su estreno en 2025 en la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. En esta doble fecha, la Albiceleste enfrentará a Uruguay (21/03), en Montevideo, y Brasil (24/03), en el Monumental de Buenos Aires, por lo que Scaloni debería presentar la lista de convocados en la segunda semana de marzo.