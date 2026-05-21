¡Decilo, Scaloni!: Cuándo sale la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Francia metió primera, Brasil se contagió y en las últimas horas salieron los 26 de Alemania. Los candidatos de siempre ya tienen sus nombres para el Mundial 2026 de fútbol y en Argentina crece la expectativa para conocer a los elegidos que irán a defender la corona lograda en Qatar y a buscar la cuarta estrella de la historia.

Lionel Scaloni seguramente tienen un panorama claro, pero está dispuesto a tomarse todo el tiempo posible antes de mirar a la cámara para dar, nombre por nombre, alos mundialistas que dirán presente en la máxima cita que se repartirá entre Estados Unidos, México y Canadá.

El plazo para completar 26 casilleros vence el 30 de mayo y a este paso, se especula con que el DT de Pujato dará la lista entre el jueves 28 y el viernes 29. Las lesiones y un grupo de tapados que está muy bien son los motivos que retrasan esta decisión final del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Varios afuera, la mayoría adentro. Se viene uno de los momentos cumbre de la pervia: la lista definitiva. (Clarin Fotografía)

Malditas lesiones

La lesión que más preocupa es, sin dudas, la de Cuti Romero, quien ya está en Córdoba para cumplir con la última etapa de recuperación en el ligamento lateral de la rodilla derecha. Llegará con lo justo y es una pieza clave. El otro es Gonzalo Montiel, cuyo desgarro grado 2 fue diagnosticado el domingo pasado. En su caso arribaría con 33 días de rehabilitación y el caso es preocupante porque su rival en el puesto, Nahuel Molina, tampoco llega al ciento por ciento. Los dos están entre algodones y la realidad es que no hay ningún reemplazante en ese puesto, salvo que Agustín Giay esté en la lista de 35 que Scaloni mantiene en secreto.

Por izquierda, también llegará con lo justo Marcos Acuña, aunque el Huevo es fija para jugar su tercer Mundial y, como ocurrió en Qatar 2022, pelear el puesto con Nicolás Tagliafico, hoy con ventajas para meterse en el once.

“Me rompí el dedo en la entrada en calor”, dijo Dibu Martínez mientras festejaba el título de la Europa League con Aston Villa, hace horas. El arquero estará en el Mundial, pero en el cuerpo técnico siguen de cerca la evolución de esa “rotura”.

A esta lista de lesiones, más leves se suman, Julián Álvarez, Nico Paz y Nicolás González, tres que son número puesto en la lista definitiva de 26, pero que Scaloni aguardará hasta el final. De los tres, Julián tiene el puesto asegurado. Los dos Nico, casi.

El top 5 de tapados

Lionel Scaloni también tiene la lupa puesta en jugadores que brillan en la actualidad y que ganaron mucho terreno. El que pica en punta es Emiliano Buendía, figura y flamante campeón de la Europa League con Aston Villa. «¿La Selección? Ya veremos…», respondió antes de dar la vuelta olímpica en Turquía, mientras su compañero Dibu hablaba del dedo roto.

El marplatense, con esa gran producción y su enorme temporada, seguramente está en esa lista de 35 reservados y hoy por hoy, pelea el liderazgo en la lista de tapados con Valentín Barco. Un poco más atrás aparecen Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Matías Soulé.