Weretilneck anunció un nuevo programa de energía solar en zonas rurales de Río Negro

Se inició en Viedma la Jornada Provincial de Comisiones de Fomento que durante dos jornadas analizará la realidad de las distintas localidades de la Provincia y la marcha de los diferentes programas implementados por la administración de Alberto Weretilneck.

Precisamente, el mandatario estuvo presente en la apertura junto a la mayoría de los integrantes de su gabinete y los 34 responsables de las comisiones, firmó los convenios respectivos del Plan Calor 2026, anunció la puesta en marcha de un programa para la instalación de 2.500 paneles solares en zonas rurales y anticipó la discusión para que las Comisiones de Fomento puedan cobras tasas y derechos.

Weretilneck le explicó a los comisionados que «la idea es analizar el trabajo que se ha hecho» y «fundamentalmente aprovechar estos dos días no solo para ver lo que viene, lo que resta del año; sino también ver las cosas que hay corregir, ajustar lo que haya que ajustar y llegar antes a los problemas, de eso se trata de gobernar» para que «cada uno de quienes viven en la provincia sienta que forman parte de algo».

El mandatario realizó un repaso por la situación económica, explicó la baja constante en la coparticipación nacional, porque «hay que tener muy claro que es lo que está sucediendo para ver que compromiso asumimos porque lo que pasa es que si gastamos más de lo que nos ingresar lo que terminamos haciendo es fundiendo».

Weretilneck destacó que el encuentro servirá para «ver que está faltando, lo que tenemos que trabajar hacia adelante, cuáles son los problemas que tenemos y cómo está funcionando el Estado» y recordó que «nosotros no somos de imponer no somos gobierno autoritario no somos aquellos que pensamos que lo único que vale es lo que nosotros pensamos. Nos enriquecemos de la opinión, de la crítica» y dijo que «cuando hay buena fe, más allá de que partido sea, más allá de donde vengamos y que pensemos, siempre trabajamos para que los vecinos estén mejor».

Tienen que repasar el funcionamiento de los convenios escolares, este es el primer año en el cual las comisiones están administrando los convenios, los recursos, por lo cual también ahí hay que ver cómo están funcionando, qué es lo que está pasando, si está bien diseñado o hay que modificarlo». Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Nuevo programa de energía para zonas rurales

El gobernador marcó como «dos grandes políticas» los programas de luz y gas para igualar las condiciones de todos los rionegrinos.

Sobre la energía eléctrica destacó el funcionamiento del servicio durante todo el día en la mayoría de las localidades y parajes, y anunció la entrega de garrafones de gas «cada 30 o 45 días» para «2.470 familias».

Por otra parte, anticipó que «dentro de 30 días estaremos poniendo en marcha 2.500 pantallas solares para los vecinos que viven en el campo» y el trabajo se iniciará «desde la costa a la cordillera».

«Lo vamos a hacer con fondos provinciales» para que «todas y todos los vecinos que viven en los campos tengan la posibilidad de tener electricidad. Esto significa la pantalla solar, seis focos, y el acceso para cargar» y sostuvo «que los vecinos podrán ampliar el servicio» .

Nueva búsqueda de fondos para las Comisiones de Fomento

«Hay un tema que para nosotros es importantes, más allá que uno esté de acuerdo o no» y es «la posibilidad que las Comisiones de Fomento puedan cobrar tasas y derechos».

Dijo que «tenemos que ver este paso», explicó que para algunos lugares sería un ingreso importante «por la cantidad de comercios» y para otros «por la actividad turística».

Agregó que «hay distintos servicios que ustedes dan que se necesitan financiar de otra manera» y señaló que «sin que sea obligatorio para todas» pero «creo que hay que trabajar sobre distintos esquemas de ese financiamiento».

Plan Calor 2026 1.456.600 kilogramos de leña distribuirá la provincia en las Comisiones de Fomento.

2.241 serán familias beneficiadas por el programa y cada una recibirá 650 kilos de leña.