Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca y así votaron los representantes de Neuquén, Río Negro y la Patagonia

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley Hojarasca, la ambiciosa iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger. Con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, el oficialismo impuso su peso numérico en una sesión eléctrica, cruzada por fuertes disputas reglamentarias y chicanas entre los bloques.

La norma tiene como objetivo central derogar cerca de 70 leyes y decretos considerados obsoletos o restrictivos por el Poder Ejecutivo, abriendo un fuerte debate sobre la desregulación económica y la eliminación de normativas industriales y de salud pública.

A nivel regional, la votación volvió a exhibir la polarización total de los representantes de las provincias del sur: el bloque de La Libertad Avanza y las fuerzas aliadas convalidaron el fuerte recorte normativo de la Casa Rosada, mientras que el peronismo patagónico rechazó la medida en bloque en el recinto.

Cómo votaron los diputados la Ley de Hojarasca: la postura de Neuquén y Río Negro

En las bancas del norte de la Patagonia, la votación calcó la división política que impera en el Congreso entre el respaldo al plan de desregulación y las advertencias de la oposición.

Provincia de Neuquén

Karina Maureira (La Neuquinidad) — A FAVOR

(La Neuquinidad) — Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Gastón Riesco (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Pablo Todero (Unión por la Patria) — EN CONTRA

Provincia de Río Negro

Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Marcelo Mango (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Adriana Cristina Serquis (Unión por la Patria) — EN CONTRA

Cómo votó el resto de las bancas de la Patagonia

Hacia el sur, las provincias costeras y cordilleranas repitieron el mismo escenario de paridad y contraste ideológico.

Provincia de Chubut

Jorge Antonio Avila (Provincias Unidas) — A FAVOR

(Provincias Unidas) — Maira Frías (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — César Treffinger (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — José Glinski (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Juan Pablo Luque (Unión por la Patria) — EN CONTRA

Provincia de Santa Cruz

José Luis Garrido (Por Santa Cruz) — A FAVOR

(Por Santa Cruz) — Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Ana María Ianni (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) — EN CONTRA

Provincia de Tierra del Fuego

Santiago Pauli (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Andrea Freites (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Paulo Agustín Tita (Unión por la Patria) — EN CONTRA

Maniobra por el quórum y cruces en el recinto

La jornada legislativa arrancó con una batalla procedimental que consumió más de una hora. El oficialismo convocó a una sesión especial estratégica a las 10 de la mañana, logrando el quórum estricto de 129 diputados presentes justo una hora antes de la cita impulsada por la oposición, que pretendía interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, intentó forzar un cuarto intermedio para habilitar la sesión opositora, pero la moción fue sepultada por 131 votos en contra, dejando expuesta la solidez numérica que ostenta el oficialismo con sus bloques aliados para manejar los tiempos de la Cámara Baja.