Ricardo Darín, Guillermo Francella y más actores argentinos pidieron regular la IA: «¿Estás seguro que soy yo?»

La Asociación Argentina de Actores y Actrices difundió una campaña en redes sociales para reclamar límites al uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual. El reclamo ya reunió a figuras como Ricardo Darín yGuillermo Francella y critica la producción de imágenes, voces y actuaciones generadas sin consentimiento.

Los videos comenzaron a circular durante las últimas horas y rápidamente tuvieron repercusión. La campaña busca instalar el debate sobre derechos de imagen y transparencia frente al público.

La campaña de actores argentinos contra la inteligencia artificial

“Hola, sabés quien soy yo, pero ¿estás seguro de que soy yo?”, inicia Darín en el video. El reclamo cuestiona los desafíos legales y éticos de los contenidos generados IA siendo que la herramienta es cada vez más utilizada y no cuenta con regulaciones especificas en el país.

También participó de la campaña Gustavo Garzón, quien advirtió sobre posibles manipulaciones digitales. “Alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”, sostuvo.

La campaña impulsada por la entidad problematiza el avance de estas herramientas capaces de replicar voces, rostros y actuaciones en cuestión de segundos. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, remarcan los artistas.

Gustavo Garzón y Marina Bellati se sumaron a la campaña.

Horas después del lanzamiento inicial, la asociación publicó un nuevo video en el que se sumaron a la campaña Guillermo Francella, César Bordón y Valentina Bassi. Los actores reforzaron los planteos vinculados a la defensa del trabajo artístico y al uso de inteligencia artificial dentro de producciones audiovisuales.

Desde el sindicato remarcaron que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no” y concluyeron “regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.