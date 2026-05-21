Así se jugará la 11° fecha de la Liga Confluencia: la programación completa

La Liga Confluencia entra en su etapa definitiva y ya se conocen los días y horarios de la 11° fecha de la Zona Campeonato y Ascenso, que se realizará el próximo fin de semana, entre el sábado, domingo y lunes

Tras varias jornadas, la fecha se disputará casi en su totalidad el domingo. Debido a la final del futbol argentino entre River y Belgrano, la mayoría de los partidos sufrieron modificaciones respecto al horario normal de la programación.

La actividad comenzará temprano, con un encuentro programado para las 12:30. En Regina, Círculo Italiano buscará su primera victoria en el año ante Fernández Oro. El Grana viene de caer goleado en el clásico ante el Albo y el Trueno venció en la fecha pasada a Huergo y tomó respiro.

Desde las 13 horas, la pelota también rodará en dos partidos: Catriel jugará ante San Martín y Argentinos del Norte recibirá en el Zit Formiga a Unión de Allen. El Carcelero debe sumar de a tres si quiere seguir prendido en la pelea por el título.

Luego, a las 14:00, Deportivo Roca viajará a Cipolletti para medirse contra Pillmatún. El Naranja llega envalentonado luego de derrotar en el clásico de la ciudad al Norte. A las 14:30, el líder Atlético Regina tendrá una visita de riesgo ante Petroleros Pampeanos.

El último encuentro del domingo será en Roca desde las 15. Cimac, que acumula dos derrotas consecutivas, se verá las caras ante La Amistad, que está segundo y quiere seguir en racha ante el Celeste. La fecha se cerrará el lunes, en el duelo entre Cipolletti y Deportivo Huergo (15 horas)

Tabla de posiciones:

Atlético Regina – 21 puntos (10PJ) La Amistad – 20 puntos (10PJ) Deportivo Roca – 19 puntos (10PJ) Cimac – 18 puntos (10PJ) Argentinos del Norte – 15 puntos (10PJ) San Martín – 14 puntos (10PJ) Cipolletti – 13 puntos (9PJ) Petroleros Pampeanos – 12 puntos (9PJ) Unión Deportiva Catriel – 10 puntos (9PJ) Pillmatún – 10 puntos (9PJ) Unión Alem Progresista – 10 puntos (10PJ) Fernández Oro – 10 puntos (10PJ) Deportivo Huergo – 8 puntos (10PJ) Círculo Italiano – 4 puntos (10PJ)

La programación de la Zona Ascenso

Este fin de semana se disputará la última fecha del primer torneo de la Zona Ascenso, que tiene 12 participantes, dos menos que la Zona Campeonato.

La fecha comenzará el sábado en Cipolletti, en el encuentro entre El Salvador y Alto Valle programado para las 15. Los otros cinco partidos irán el domingo. A las 12:30, se jugará San Sebastián – Mainque. A las 14 irá el líder San Isidro ante Deportivo Godoy y desde las 15 se jugarán dos en simultaneo: Experimental – Independiente de Catriel y San Carlos – Chichinales.

Tabla de posiciones: