Diego Brancatelli furioso con Scaloni por su respuesta sobre las sociedades anónimas: «Qué pena»

Scaloni cuenta sumó a un gran crítico en su contra: Diego Brancatelli. Todo se debió a que el director técnico de la Selección argentina se negó a hablar de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol, una propuesta impulsada por el candidato presidencial Javier Milei.

El silencio de Scaloni en el tema ocurre en la previa del partido entre la Selección argentina y Uruguay por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En conferencia de prensa, cuando le preguntaron al entrenador sobre la posibilidad de que los clubes de fútbol dejen de ser asociaciones sin fines de lucro, el entrenador contestó visiblemente molesto: “Nada cero, en eso no me meto”.

Diego Brancatelli, periodista y vicepresidente 1° del Club Atlético Ituzaingó, salió con todo a pronunciarse contra el director de la Scaloneta. “Qué pena, no esperaba esa respuesta de este muchacho”, lanzó en su cuenta de X.

Que pena.

No esperaba esa respuesta de este muchacho.

👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻

Mal che.

😞 https://t.co/1dq6i3HHDX — Diego Brancatelli (@diegobranca) November 15, 2023

El mensaje de Brancatelli estuvo acompañado por el fragmento de la conferencia de prensa en el cual Scaloni quiso evitó la polémica. Y cerró con un: “Mal, che”.

En otra publicación, el periodista se encargó de explicar que no se trató de una crítica sino una negativa explícita a la declaración: «NO CRITIQUE a Scaloni. Me cae muy bien, lo quiero y respeto. Dije que no me gustó esa declaración. Como a la mayoría de los Argentinos«, destacó.

Argentina recibe a Uruguay en La Bombonera por Eliminatorias: formaciones, hora y TV

Argentina, líder con puntaje ideal de las Eliminatorias, recibirá este jueves en La Bombonera a Uruguay (7), dirigido por Marcelo Bielsa, por la quinta fecha.

El último partido de los campeones del mundo en 2023 en casa se disputará desde las 21 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

Con la presencia como titular de Lionel Messi, la Scaloneta pondrá en juego el invicto en una nueva edición del legendario clásico del Río de la Plata.

La vuelta de la Albiceleste a La Bombonera tendrá varios condimentos ya que, además de la presencia de Bielsa en el banco de suplentes visitante, será la última presentación del año de los campeones del Mundo en el país antes de cerrar la actividad con el clásico del martes ante Brasil en el Maracaná.