Doblete de Haaland y cómoda victoria de Noruega en su debut ante Irak

Con su principal figura Erling Haaland como estandarte, el seleccionado de Noruega no dejó dudas y goleó a Irak por 4 a 1 en el debut mundialista en Boston; partido que cerró la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Los europeos dominaron de principio a fin, aprovechando además un pequeño blooper de los asiáticos en el primer tiempo, asegurando así una victoria que estaba en los papeles y que les permite encaminar su marcha hacia la siguiente instancia.

El partido en el Gillette Stadium de Foxborough fue intenso, con los europeos buscando imponer condiciones ante un rival que, por momentos, sorprendió.

¡Y FUE GOLEADA NORUEGA EN EL DEBUT! Haaland la bajó, Aymen Hussein no pudo despejar y marcó en contra para el 4-1 final ante Irak.



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El marcador se abrió a los 29 minutos: David Møller Wolfe desbordó por la izquierda y envió un centro raso al área, capitalizado por Haaland en el corazón del área, conectando de zurda para el 1-0.

La reacción de Irak no tardó. Amir Al-Ammari avanzó por el costado y envió un centro que encontró a Aymen Hussein, quien se elevó entre los defensores y empató el encuentro a los 38 minutos. Los asiáticos ya habían llegado un par de veces.

¡Y SÍ, NO PUEDE SER OTRO: TODA DEL ANDROIDE!



Erling Haaland fue a presionar, forzó el error y le devolvió la ventaja a Noruega sobre Irak.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/zcYkBWbamx — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Luego, llegó el blooper de los iraquíes que Haaland aprovechó para poner al frente nuevamente al equipo nórdico, que luego, en el complemento, con los tantos de Leo Östigard y Kristian Thorstvedt terminó de sellar la goleada en los últimos minutos.

Con este resultado, los Vikingos Rojos, que disputan su primer Mundial 28 años de ausencia, superan a Francia en la cima del grupo al imponerse por tres goles de diferencia. Vale recordar que, en primer turno, el último finalista le ganó por 3 a 1 a Senegal.

El próximo lunes, el combinado europeo se medirá ante Senegal, mientras que los galos chocarán contra Irak. Ambos conjuntos podrán asegurarse la clasificación y llegar al último cruce sin la necesidad de un partido decisivo.