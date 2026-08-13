Crearon la primera Asociación de Gestión Humana de la Patagonia para potenciar áreas de Recursos Humanos

Con el objetivo de potenciar y profesionalizar las áreas de Recursos Humanos en la región, se conformó AGEHU Patagonia, la primera Asociación de Gestión Humana de la Patagonia, una organización sin fines de lucro que busca generar espacios de capacitación, intercambio y articulación entre profesionales, empresas, organismos públicos e instituciones académicas.

La asociación tiene alcance en todas las provincias de Patagonia y cuenta con representación en el sur de Mendoza y Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Su presidenta y fundadora, María Carballo, licenciada en Recursos Humanos y con un máster en gestión de equipos, explicó que la iniciativa surgió a partir de la necesidad de que la región tenga mayor protagonismo en la formación y especialización de profesionales.

“Encontramos que, en el movimiento de Vaca Muerta, somos provincias que necesitamos tomar protagonismo a la hora de formar y especializar, porque muchas personas terminan buscando esas oportunidades en Buenos Aires”, señaló Carballo.

Profesionalizar la mano de obra

Uno de los principales objetivos de la asociación será facilitar el ingreso al mundo laboral de técnicos, licenciados y jóvenes profesionales vinculados a Recursos Humanos.

Desde AGEHU Patagonia plantean que una de las dificultades que encuentran quienes recién terminan sus estudios es la falta de experiencia laboral requerida para acceder a sus primeros puestos.

“Buscamos poder profesionalizar la mano de obra. A los técnicos y licenciados de Recursos Humanos les cuesta mucho ingresar sin experiencia. Desde la asociación haremos mentorías y capacitaciones”, explicó la presidenta.

En ese sentido, la entidad apunta a generar una articulación entre la asociación, el Estado y las empresas, con el propósito de desarrollar programas de mentoría y tutoría que permitan acompañar a los profesionales durante sus primeros pasos.

La intención también es brindar herramientas a las empresas para facilitar la incorporación de nuevos trabajadores. “Buscamos que la empresa tenga la seguridad de que va a incorporar a un profesional que toma decisiones con criterio”, sostuvo Carballo.

Acompañar a las pequeñas empresas

Otro de los ejes de trabajo estará puesto en las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un área específica de Recursos Humanos.

La asociación busca acercar conocimientos, herramientas y asesoramiento para que estas organizaciones puedan mejorar sus procesos de selección, capacitación, desarrollo y bienestar laboral.

Desde AGEHU Patagonia destacan que la gestión de las personas ocupa un lugar estratégico dentro de las organizaciones y que el compromiso de los trabajadores constituye uno de los factores que puede contribuir a mejorar su funcionamiento.

“Las organizaciones más exitosas son las que tienen a sus trabajadores más comprometidos y felices”, afirmó Carballo.

Una organización que comenzó a trabajar a pulmón

La iniciativa comenzó a gestarse hace poco más de un año y actualmente atraviesa una etapa de crecimiento y organización interna.

“Nos juntamos virtualmente, hacemos todo a pulmón. Esta idea nació hace un poquito más de un año y es una causa sin fines de lucro”, contó Carballo.

La entidad comenzó con una etapa de aprendizaje y organización y ahora busca avanzar en la puesta en marcha de sus diferentes líneas de trabajo.

Entre sus objetivos se encuentra la generación de información confiable sobre el mercado laboral y la gestión de personas en la Patagonia, para contribuir a la toma de decisiones de las organizaciones y consolidar a la asociación como referente regional.

Las comisiones que tendrá AGEHU Patagonia

Para desarrollar sus objetivos, la asociación contará con diferentes comisiones de trabajo.

La comisión de Formación y Desarrollo tendrá a su cargo el diseño y coordinación de actividades de capacitación, actualización y aprendizaje continuo en Gestión Humana.

La de Comunidad y Networking buscará generar espacios de encuentro, integración y visibilidad entre profesionales y empresas, mientras que Bienestar y Cultura trabajará en la generación y difusión de información sobre el mercado laboral y la gestión de personas en la región.

Otro de los ejes estará enfocado en los Jóvenes Profesionales, con programas de mentoría destinados a estudiantes avanzados y recién graduados para facilitar su incorporación al ámbito laboral y fortalecer su desarrollo profesional.

La asociación también tendrá comisiones de Responsabilidad Social y Diversidad; Comunicación e Imagen Institucional; Alianzas Estratégicas y Vinculación; Innovación y Tendencias en Gestión Humana; Administración; Gestión Pública; y Asuntos Laborales.

Estas áreas tendrán entre sus objetivos promover la inclusión y la equidad, fortalecer vínculos con organismos públicos, privados y académicos, analizar nuevas tendencias en la gestión del talento y trabajar sobre normativa laboral y relaciones del trabajo.

La comisión directiva de AGEHU

La comisión directiva de AGEHU Patagonia está encabezada por María Carballo, licenciada en Recursos Humanos y máster en gestión de equipos, como presidenta fundadora.

La acompañan Vanesa Villalobos, licenciada en Recursos Humanos, como secretaria; Daniel Lalia, técnico en Recursos Humanos, como tesorero; Gustavo Tello, técnico en Recursos Humanos, como primer vocal; Ailen López, licenciada en Recursos Humanos, como segunda vocal; y Stella Maris Salvucci, técnica en Recursos Humanos, como tercera vocal.

También integran la conducción Natalia Mera, licenciada en Recursos Humanos, como vocal suplente, y Alejandra Alicia Araujo, licenciada en Recursos Humanos, como revisora de cuentas.