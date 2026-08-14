Sin alertas, pero con cambios: cuándo podría llover en el Alto Valle y cómo sigue la nieve en la cordillera

El clima frío se mantiene, pero por primera vez en la semana Neuquén y Río Negro no estarán bajo alertas meteorológicas. Si bien no se prevé temporales que condicionen la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico e informó que las nevadas continuarán.

Además, informó que este viernes 14 de agosto aumentaron las chances de que las precipitaciones regresen al Alto Valle. Las probabilidad no son altas, pero no se descarta algunos chaparrones aislados en algunas localidades de la región.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

De acuerdo al pronóstico, en la cordillera de Río Negro y la región sur de Neuquén se espera una máxima de 3°C, pero lo bueno es que la mínima se ubicará en 0°C o por encima.

Se espera una jornada de relativa calma en cuanto al viento, con máximas de apenas 12 km/h. El factor determinante, en cambio, serán las precipitaciones en forma de lluvia y nieve, que tendrán hasta un 70% de probabilidad de registrarse.

Acá te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche:

Mañana: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 3°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 7 – 12 km/h. Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 3°C con vientos de 7 – 12 km/h. Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 7 – 12 km/h. Villa La Angostura:

Mañana: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 7 – 12 km/h.

El pronóstico del tiempo del Alto Valle

Por su parte, el Alto Valle se prepara para otra jornada dominada por el viento y una temperatura máxima de 9°C.

Además del viento, que comenzará temprano con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, las precipitaciones también marcarán la jornada. Según el pronóstico, existe entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, restringidas principalmente a las primeras horas del día.

Este es el pronóstico detallado para localidades como Roca y Neuquén capital: