Una vida sin dolores y contracturas: quién es Ignacio Monti, el creador del método TPH

Ignacio Monti, en una de sus clases, en su estudio en Bariloche.

“Vivimos en una sociedad que nos enseña a ignorar nuestras emociones y a priorizar la productividad sobre el bienestar. Muchas veces no sabemos leer las señales de nuestro cuerpo porque hemos perdido la conexión con él. Nos enseñan a soportar y adormecer con antiinflamatorios el dolor en lugar de escucharlo, lo que nos lleva a no registrar las alertas iniciales hasta que es demasiado tarde”.

Quien esto dice es Ignacio Monti (47), quien lleva décadas investigando sobre el vínculo entre cuerpo y mente.

Tanto se fue especializando que llegó a crear el método Terapia Postural Holístico (TPH).

Sostiene: el movimiento y el ejercicio físico no son cuestiones separadas de las personas sino que son parte del estilo de vida que hemos decidido y que son claves para nuestra salud física y emocional.

Lo suyo es una invitación a ver el mundo a través del cuerpo.

En esta entrevista la preocupación fue una muy puntual: las contracturas.

Él, en sus clases, enseña ejercicios para ver cómo el cuerpo almacena y refleja las emociones que no procesamos.

Antes que nada, quién es Nacho Monti

“Nací y me crié en Buenos Aires. Desde muy chico supe que tenía una conexión muy profunda con las montañas. En mi familia eran más de la playa; entonces mis primeras vacaciones en la infancia fueron, generalmente, en la playa. Un verano tuvimos la oportunidad de visitar las sierras de Córdoba, que me maravilló. Con el tiempo tuve la suerte de conocer Bariloche. En esa oportunidad recorrí la zona de Tronador y Paso de la nubes, una experiencia transformadora. Después recorrí varias montañas de Argentina y el mundo, llegué hasta el campamento base del Everest”, comenta.

Tras la pandemia y el nacimiento de su segundo hijo, él y su pareja tomaron la decisión de instalarse en un ambiente más tranquilo y de fácil acceso a la naturaleza y las montañas.

Es así que se instalaron a vivir en Bariloche.

Ignacio Monti, mucho más joven que hoy, rumbo a la base del Everest.

Cuando comencé a viajar a la montaña viví algunas experiencias transformadoras que me llevaron a hacer un vuelco radical. Es así que empecé a conocer aún más sobre el cuerpo y su poder para aquietar la mente y recargarla de energía. Ignacio Monti, creador del método TPH. Vive en Bariloche

Sobre su trayectoria cuenta:

“Mi formación académica es bien diversa; egresé del colegio secundario con título de Técnico electrónico. Al terminar el colegio no sabía bien qué hacer, entonces fui probando un poco de todo. Hice el CBC para la carrera de Imagen y Sonido en la UBA y me di cuenta que mi futuro con el arte iba a tener poco vuelo. Me anoté en Medicina en la UBA pero tampoco resultó.

“Finalmente me decidí por Ingeniería Industrial. La empecé pero había algo en mi interior que me indicaba que la cosa no iba por ahí. Para ese entonces ya estaba metido en varias actividades relacionadas con la montaña -cursos y viajes-. Hasta que un día estaba en el cine con mi pareja de ese momento y sentí una sensación muy extraña; al rato “amanecí” en una sala con mucha luz y unos médicos que me estaban examinando. Me había desmayado. Diagnóstico: síncope por estrés, ¡y solo tenía 22 años! Ahí decidí que tenía que hacer algunos cambios en mi vida…

Ignacio Monti y la montaña, siempre como telón de fondo en su viaje a conocer cada día más el cuerpo, la mente y el espíritu es pos de «poder vivir mejor».

“Entre otras cosas, comencé a entender que el cuerpo me estaba dando un mensaje que tenía que aprender a descifrar. Al mismo tiempo, comencé a hacer terapia psicológica porque sentí que necesitaba ayuda y acompañamiento para comprender lo que me estaba pasando y encontrar mi camino.

“Dejé ingeniería y me inscribí en la carrera de Educación Física. Rendí el examen de ingreso y comencé lo que sería mi gran vocación. Luego de recibirme continué mis estudios en la UNSAM para completar la licenciatura en educación física. Después hice un MBA en marketing en la USAL.

“En 2004 comencé a trabajar en el Hospital Italiano de Bs.As. Ahí pude centrarme en el desarrollo del cuerpo, el movimiento y la salud y en el trabajo en equipos interdisciplinarios. También pude observar que había algo más, no sólo era abordar el cuerpo como un sistema mecánico complejo sino que había que incluir a la persona en sus múltiples dimensiones: comprender que somos una unidad compleja, donde cuerpo mente y emociones se interrelacionan constantemente.

“Con esta experiencia comencé a investigar y estudiar diversas técnicas de medicina alternativa. A lo largo de los años, fui formándome en diferentes líneas de trabajo que me permiten hoy realizar un abordaje integral de la persona: stretching global activo (SGA), el estudio de las fascias y el movimiento integrado, yoga y meditación.

– Creaste el método TPH.

–Es un método que combina técnicas de consciencia postural, ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento, y prácticas de atención plena y meditación. La idea surgió de observar que muchas terapias tradicionales se centran únicamente en el aspecto físico del dolor y las contracturas, sin abordar las causas emocionales y psicológicas subyacentes. Quería crear un enfoque integral que ayudara a las personas a comprender los inputs no sólo de sus cuerpos, sino también sus mentes y emociones.

Las contracturas y nuestras emociones mal gestionadas

– Las contracturas están relacionadas con lo emocional, afirmás.

– Llegamos a este punto de dolor porque vivimos en una sociedad que nos enseña a ignorar nuestras emociones y a priorizar la productividad sobre el bienestar. Muchas veces no sabemos leer las señales de nuestro cuerpo porque hemos perdido la conexión con él. Nos enseñan a soportar (y/o adormecer con antiinflamatorios) el dolor en lugar de escucharlo, lo que nos lleva a no registrar las alertas iniciales hasta que es demasiado tarde.

Doy un ejemplo: cuando estás nervioso te suele doler la panza o la cabeza. cuando estás angustiado podés sentir una presión en el pecho o un nudo en la garganta…Si estás con tensión suele pasar que se tensan los hombros, comenzamos a respirar de manera más corta y superficial. Esto, si no lo desactivás te queda instalado en el cuerpo y se hace crónico… esa situación crónica puede hacer que se haga un “espasmo” muscular que se traduce en una contractura…

Storytelling del cuerpo, un concepto maravilloso

– Hablás del storytelling del cuerpo.

– Ese concepto se basa en la idea de que nuestro cuerpo cuenta una historia a través de sus síntomas y dolencias. Cada contractura, cada dolor, tiene un origen y un mensaje. Al aprender a interpretar estos mensajes, podemos entender mejor las causas subyacentes de nuestras dolencias y trabajar en la raíz del problema, no sólo en los síntomas. Es como aprender un nuevo lenguaje que nos permite dialogar con nuestro propio cuerpo. Es como un tablero de control que tiene mucha información, lo que pasa es que no tenemos las herramientas para poder interpretarlo. Es el cuerpo el que nos ayuda a generar ese diálogo entre el propio cuerpo, la mente y las emociones que nos atraviesan.

Ignacio Monti

– Ante el primer síntoma de contractura, ¿qué debemos hacer?

– Aprender a tener un mejor y mayor registro de nuestro cuerpo. Esto nos va a permitir detectar la tensión muscular antes de que se convierta en contractura. Lo otro es no ignorar el síntoma. Es importante detenerse y prestar atención a lo que está ocurriendo. Un buen primer paso es realizar ejercicios de estiramiento suave cotidianamente que nos permita estar más conectados con nuestro cuerpo y aplicar técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación.

Cómo evitar las contracturas

– Si tenemos un alto umbral del dolor es altamente posible que registremos la contractura cuando ya es un nudo imposible de desarmar…

– Hay muchas personas que tienen un umbral alto de la percepción del dolor, pero también hay muchas personas que están muy entrenadas y sobreadaptadas a soportar la tensión y el estrés. Por lo tanto corren mayor riesgo de tener contracturas y posibles lesiones. Si bien estos casos son los más difíciles, también tienen la capacidad de aprender a entrenar la conexión con el cuerpo para poder anticiparse y detectar estos síntomas antes de que sean ya muy complicados y generen esos estados de dolor profundo.

Si llegamos a este punto es recomendable buscar ayuda profesional. Un terapeuta especializado en técnicas como Terapia Postural Holística, Osteopatía o Fisioterapia puede ser de gran ayuda para desarmar estas contracturas severas. El profesional elegido debe ser lo suficientemente idóneo como para saber si es necesario derivar a un médico especialista en caso de ser necesario.

Los dolores corporales pueden ser multifactoriales; por lo tanto es recomendable complementarlo con un abordaje de las causas emocionales y psicológicas subyacentes a través de terapia o prácticas de meditación y atención plena.

Estos métodos preventivos y anticipatorios ayudan a medicalizar cada vez menos estas situaciones y a sobrecargar cada vez menos los sistemas de salud.

-¿Cómo evitar, entonces, las contracturas?

– Manteniendo el cuerpo activo y en movimiento armónico. Mantener una buena postura, realizar actividad física, ejercicios de estiramiento regularmente y practicar técnicas de manejo del estrés, como TPH, meditación o yoga. Escuchar a nuestro cuerpo y atender a las señales iniciales de tensión o incomodidad. Mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso, mantener una buena alimentación y asegurarse de dedicar tiempo a actividades que nos relajen y nos hagan sentir bien, es clave para evitar la acumulación de tensión en nuestro cuerpo.

Más info:

@terapiaposturalholistica

www.terapiaposturalh.com

mail: contacto@terapiaposturalh.com

