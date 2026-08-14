Necrológicas de hoy, viernes 14 de agosto de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 14 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
SANTIAGO VDA. de CASTELLO, ISABEL DELIA
Falleció en Gral. Roca a los 89 años. Sus hijas: Norma y Estela. Su hijo político: Guillermo. Sus nietos: Azul, Lucas y Yamila. Sus bisnietos: Francisca y Simón y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación hoy a las 13, previo oficio religioso en la capilla del crematorioSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
HERMENDA, DEL CASTILLO
Falleció en Neuquen el día 12 de Agosto a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 12:00 hs. del dia 13 de agosto del 2026 en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF
LAVIN MOLINA, MIGUEL SEGUNDO
Falleció en Río Negro el día 12 de Agosto a la edad de 72 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00hs. del dia 13 de agosto del 2026 en el Cementerio progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
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