Causa Techo Digno: el STJ evaluará la absolución del exintendente Gennuso y la defensa ya sospecha

El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso tuvo su juicio en noviembre del 2024. Foto: Chino Leiva

El Superior Tribunal de Justicia analizará la absolución del exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, en la causa penal Techo Digno y convocó a audiencia de partes para la evaluación del expediente.

Esta decisión incorpora un nuevo capítulo en la investigación penal por la utilización de fondos de Nación en planes de viviendas, que derivó en imputaciones de exjefes comunales y constructores. En el caso de Gennuso, las instancias inferiores confirmaron su absolución, pero el máximo tribunal anticipa su tratamiento con la convocatoria a la audiencia.

Inicialmente, el oficio recibido por el fiscal General Fabricio Brogna y los defensores de Gennuso, Manuel Maza y Luciano Perdriel, estableció la fecha en el 18 de agosto, pero, finalmente, según un pedido de los letrados del exjefe comunal, la audiencia se postergó para el 23 de septiembre.

En principio, el STJ deberá evaluar si acepta el recurso y, si así ocurre, las partes deberán plantear sus alegados frente a la presente absolución, impugnada por la Fiscalía en el STJ.

Todo indica que la Corte rionegrina abrirá la instancia, incluso el defensor Manuel Maza no tiene dudas del propósito de la decisión.

En marzo pasado, el Tribunal de Impugnación -integrado por Miguel Cardella, Rita Custet Llambí y Carlos Mussi- confirmó la absolución dictada en el juicio, en noviembre del 2024.

La acusación fiscal planteó que Gennuso, durante su gestión como intendente, sustrajo fondos del programa Techo Digno al transferirlos desde una cuenta específica del Banco Nación hacia otra cuenta de la Municipalidad de Bariloche en el Banco Credicoop y constituir posteriormente un plazo fijo.

El primer movimiento fue de 100 millones de pesos y se concretó en 2016. Meses después se realizó una segunda operación por otros 5 millones de pesos. Para la acusación, esas operaciones implicaron sacar los fondos de la esfera específica de administración que correspondía al programa nacional y, por lo tanto, configuraron el delito de peculado.

La defensa sostuvo, en cambio, que el dinero nunca salió de la órbita municipal. Las transferencias se realizaron entre cuentas pertenecientes a la propia Municipalidad de Bariloche y los fondos continuaron bajo control institucional. Incluso, remarcó que la colocación financiera generó intereses para el municipio.

En el análisis del Tribunal de Impugnación, la existencia de una sustracción penal requiere que los fondos salgan de la esfera de custodia de la administración. En este caso, los jueces entendieron que eso no ocurrió porque los fondos permanecieron en cuentas municipales.

Manuel Maza, el abogado de Gennuso, descuenta que el STJ se ocupará del expediente y, además, entiende que ya tiene definido la orientación de su opinión. Foto: Marcelo Ochoa.

El proceso contra Gennuso es uno de los desprendimientos de la megacausa Techo Digno, una investigación que durante años analizó el manejo de fondos nacionales enviados a municipios rionegrinos para la construcción de viviendas.

La defensa y su sospecha

El defensor de Gennuso, Manuel Mazza, no tiene dudas de que el STJ se ocupará del expediente y advierte de la dirección que tomará.

“Es poco frecuente que el STJ revise un expediente cuando llega con la ratificación por parte del Tribunal de Impugnación”, asegura.

El defensor del exintendente de Bariloche entiende que el máximo tribunal se orientará a “un delito menor al peculado”, planteado y desestimado en la causa, y que seguramente será “malversación de fondos”, pero enseguida argumenta que eso no estuvo en la acusación inicial y alerta de la violación al derecho a la defensa.

Además, el abogado recordó que la imputación a Gennuso fue “la última”, pero se transformó en “la primera” con fallo judicial, vinculando lo que haga el STJ con este expediente; serán orientativas con “otras causas del Alto Valle”.