Dolor en el deporte regional: murió Miguel Debasa, una referencia del rally

El dolor se apoderó del rally regional y todo el deporte zonal. Murió Miguel Debasa, un piloto que dejó su marca en cada uno de los especiales de tierra por los que pasó. Al volante o ya alejado de la actividad, fue una referencia, desde Catriel. Y el final llegó al costado del camino, mientras seguía de cerca la segunda etapa del primer rally «Portal del Valle», disputado en Chichinales, válido por la sépitma jornada del Regional.

Miguelito, así lo conocían en la zona y en todo el país, miraba atentamente el paso de los autos en el primer tramo del domingo, cuando se descompensó y murió en el hospital de Villa Regina, por un paro cardíaco.

El comunicado

El comunicado institucional informó que «en horas de la mañana, a las 11:20, ingresó a la Guardia un paciente adulto mayor con un cuadro de descompensación hemodinámica severa, prácticamente sin pulso al arribo».

«El equipo de salud activó de inmediato el protocolo de emergencia cardiovascular y se realizaron todas las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar indicadas para este tipo de situación crítica. A pesar del esfuerzo sostenido del personal médico y de enfermería, y del trabajo conjunto con los equipos de Terapia Intensiva y Cardiología, la evolución clínica resultó desfavorable y el paciente falleció».

Finalmente, expesaron que «la familia acompañó permanentemente durante el proceso y expresó su agradecimiento al personal por la atención recibida y el compromiso demostrado en todo momento».

Una vida ligada al Rally

Miguel Debasa puso a Catriel en el mapa nacional, fue un habitué de la Vuelta de la Manzana y supo pelear adelante con su R18, contra rivales de categoría como Jorge Recalde o Gabriel Raies. Sus hijos heredaron la pasión por la actividad y también se acostumbraron a ser grandes protagonistas en cada prueba que participaron.

Miguelito, rodeado por su gente en Catriel.

Mauro, su hijo menor, llegó a Chichinales para abrochar el título y en medio de la carrera, cuando se entró de lo ocurrido, abandonó la prueba y se dirigió al hospital para acompañar a su hermano Maxi y los demás allegados. Con Miguelito, se va una leyenda del rally y también un emblema de Catriel. Este año, cuando el Regional pasó por la ciudad petrolera, fue reconocido por el municipio.