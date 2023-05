D’Onofrio opinó sobre la polémica estatua de Marcelo Gallardo en River: «Es una barbaridad»

El expresidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, se sumó a la controversia generada por la estatua del ex entrenador Marcelo Gallardo, debido al excesivo tamaño de la entrepierna de la figura. El exdirigente calificó la situación como «una barbaridad» y pidió que la estatua sea modificada.

D’Onofrio admitió que no había visto la estatua durante su presentación y que solo se enteró de la polémica cuando alguien le mostró una foto. Expresó su desacuerdo con la situación y señaló que los dirigentes de River deben estar evaluando cómo y cuándo realizar las modificaciones necesarias.

«Yo no sabía, entonces me contó, me mostró la foto y le dije ‘qué barbaridad’. No estoy de acuerdo para nada», expresó en declaraciones a TNT Sports.

Dirigentes de River confirmaron que corregirán el particular error en la estatua de Marcelo Gallardo. Foto Gentileza.

El exmandatario también compartió su sorpresa al ver que la estatua se convirtió en portada de los diarios al día siguiente de su inauguración. Afirmó que los dirigentes «deben estar pensando de la misma manera» y que aunque no es necesario actuar de forma apresurada, es necesario resolver el problema.

«No hablé con los dirigentes de River pero supongo que en este momento deben estar viendo cómo, de qué manera y con qué tiempo lo hacen. Creo que esto debe tener una modificación porque no hace a lo que es River», relató el expresidente de la institución.

La estatua de Marcelo Gallardo generó -sin dudas- una fuerte polémica desde su presentación debido a las proporciones exageradas de su entrepierna, lo que ha llevado a numerosas críticas y burlas en las redes sociales. La opinión de D’Onofrio se sumó a las voces que exigieron la realización de cambios en la estatua para reflejar de manera adecuada la historia y los valores de River Plate.