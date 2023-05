Estatua de Marcelo Gallardo: afirman que River corregirá el particular detalle de la entrepierna

El homenaje de River Plate a Marcelo Gallardo generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Todo se originó a raíz de un particular tamaño de la entrepierna de la escultura, obra que fue develada el pasado sábado en la sede del club de Liniers.

En el contexto de la celebración del 112° aniversario de River, el Millonario decidió rendirle sus respetos a uno de los máximos ídolos de su historia. Para ello, inauguró en el estadio Más Monumental una estatua para retribuirle todo lo que le dio al club.

Sin embargo, un día que debía ser una fiesta, terminó siendo tendencia por un particular detalle: su «bulto» prominente. Esta desproporción en la figura del «Muñeco» despertó carcajadas, pero también severas criticas a su realizadora.

La escultora explicó que esta estatua es algo que hizo en agradecimiento al DT e hizo caso omiso a los comentarios del público. Incluso, en diálogo con el programa radial Majul 1079 reveló que solo modificaría el diseño en caso de que Marcelo Gallardo se lo pidiera: «Solo si a él le llega a incomodar estaría dispuesta a modificarla«.

Pero eso no fue todo lo que la artista Mercedes Savall dio a conocer con respecto a la escultura, sino que admitió que el efecto visual de la parte genital fue algo intencional. “Lo de destacar la parte de la entrepierna ya estaba pactado desde el principio, pero preferí no decir nada para que la gente lo vea. Debe ser que ahora, que se la ve completa, tiene más impacto”, admitió.

Estatua de Marcelo Gallardo en River: qué dijo el impulsor de la obra

Carlos Trillo, uno de los principales promotores de la estatua, habló con Olé y aseguró que el diseño no tuvo intención de ofender a nadie y que todo se hizo desde el respeto.

«La parte del bulto quedó como más resaltado cuando lo fue esculpiendo (Mercedes Savall) y yo le dije que lo dejara así, está bien, es un atributo de Marcelo, pero no fue con ánimos de ofender a alguien o cargar alguien. Y tampoco me parece que fue tan grande. No lo digo como chicana. Nos falta madurez. Hay gente que se maneja como si estuviera en el siglo XVI por mostrar un atributo que muchos hinchas de River consideramos que tiene Marcelo«, indicó.

Luego de varias horas de polémica, el periodista Maximiliano Grillo contó en su cuenta de Twitter que desde el club dispusieron la modificación de la estatua, ya que limarán dicha zona tras las críticas recibidas.