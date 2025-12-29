Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes: renueva hasta diciembre de 2027

Eduardo Domínguez llegó a Estudiantes en 2023 y, desde entonces, ganó cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025. Su contrato vencía el 31 de diciembre, pero acordó con Juan Sebastián Verón la renovación por dos años más, hasta diciembre de 2027.

Durante este año, el entrenador estuvo varias veces en la cuerda floja, cuestionado tanto por algunos hinchas como por sectores de la dirigencia. En el Torneo Apertura, Estudiantes finalizó octavo en la Zona A y cayó en los octavos de final ante Rosario Central. Además, por Copa Argentina quedó rápidamente eliminado frente a Aldosivi, también en octavos.

En la Copa Libertadores, en cambio, realizó un gran papel. Terminó puntero en un grupo complejo, que compartió con Botafogo, defensor del título, Universidad de Chile y Carabobo de Venezuela. En octavos de final eliminó a Cerro Porteño y en cuartos cayó por penales ante Flamengo, que luego se consagraría campeón.

Un cierre de año soñado

En el Torneo Clausura, el Pincha perdió, de local, en la fecha 16 ante Argentinos Juniors y debió esperar los resultados de cuatro partidos para saber si clasificaba a la fase eliminatoria. Los cuatro resultados fueron favorables, y el resto es historia.

Estudiantes se consagró campeón del Clausura tras eliminar a Rosario Central en octavos, Central Córdoba en cuartos, a su eterno rival Gimnasia en semifinales y a Racing en una final histórica. Además, no disputó ningún partido en UNO: los primeros tres fueron como visitante y la final se jugó en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Una semana después de levantar el título, el equipo derrotó, también de manera agónica, a Platense por el Trofeo de Campeones, y cerró el 2025 con dos estrellas más. Por todo esto, a Juan Sebastián Verón no le quedó otra opción: debía renovarle el contrato.

De esta manera, Eduardo Domínguez y Verón deberán trabajar en conjunto en el mercado de pases, a sabiendas de que algunos titulares podrían marcharse: Román Vega tiene ofertas del fútbol brasileño, Cristian Medina es seguido desde Brasil y Europa, y Santiago Ascacibar es pretendido por Boca, además de equipos brasileños y del Viejo Continente.