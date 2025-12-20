Las formaciones de Estudiantes y Platense para el Trofeo de Campeones: Verón lo mira nuevamente desde la tribuna

El presidente de Estudiantes, nuevamente con la hinchada del Pincha.

A partir de las 18 comienza el Trofeo de Campeones en San Nicolás, que enfrenta a Platense y a Estudiantes, los campeones del Torneo Apertura y Clausura, respectivamente.

En Platense debutará Walter Zunino como entrenador, quien formó parte del cuerpo técnico de la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez, por lo que conoce bien a su plantel, al que viene entrenando desde noviembre, luego de la destitución de Cristian «Kily» González, que no consiguió buenos resultados.

El Calamar no juega desde la 16.ª jornada de la fase de grupos del Clausura, ya que finalizó último en la Zona B. Además, no ganó ninguno de sus nueve encuentros. Para revertir la racha, Zunino se inclinó por el siguiente once inicial: Federico Losas; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Ignacio Schor.

Por otro lado, Estudiantes llega envalentonado luego de consagrarse campeón ante Racing, en una apasionante final en la que el Pincha se coronó tras la tanda de penales, donde ganó 5-4, luego del empate 1-1 en los 120 minutos de juego.

Para este partido, Eduardo Domínguez debe realizar dos cambios obligados con respecto a la final, debido a lesiones. El lateral izquierdo Santiago Arzamendia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha, mientras que Tiago Palacios padece una molestia muscular. Ninguno de los dos formará parte del banco de suplentes.

De esta manera, la formación del Pincha es: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pires, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar; Joaquín Tobio Burgos, Cristian Medina, Edwin Cetré y Guido Carrillo.

Verón, otra vez desde la tribuna

El presidente de Estudiantes de La Plata fue sancionado tras el famoso “espaldazo” que protagonizaron los jugadores del Pincha ante Rosario Central, en la antesala de los octavos de final del Torneo Clausura, en Arroyito.

¡HOLA BRUJITA! Juan Sebastián Verón, al igual que en Santiago del Estero, estará viviendo el duelo vs. Platense por el #TrofeoDeCampeones desde la tribuna. pic.twitter.com/FG5zhJDtrG — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2025

Como consecuencia de esa sanción, no podrá ejercer la presidencia de la institución durante seis meses, motivo por el cual no está habilitado a presenciar los partidos desde el palco protocolar.

Por este motivo, al igual que ocurrió en la final del Clausura frente a Racing, Juan Sebastián Verón seguirá el encuentro rodeado de hinchas pincharratas.