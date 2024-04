El albañil neuquino que regresa al Patagonia Run para defender el título

La historia de superación de Sergio Pereyra es inspiradora para todos aquellos que decidan salir alguna vez de su zona confort y atreverse a recorrer las entrañas de los cerros. Sin embargo, el increíble paisaje otoñal de San Martín de los Andes es casi el living de la casa para este corredor, que desde hace algunos años, siempre para abril, deja su ocupación de lado para acudir al llamado de la montaña.

Sergio es albañil desde los 15 años pero su pasión por correr lo acompaña desde más chico. En 2014 decidió probarse en el Patagonia Run en la distancia de 42 kilómetros y la ganó con sólo 19 años. A partir de ahí no paró más y la alternancia entre la carretilla y el fratacho con las zapatillas para correr, se hizo una costumbre en este zapalino de nacimiento y juninense por adopción.



En su ciudad, a orillas del río Chimehuin, Sergio pasa las horas previas a la prueba estrella del evento. “Básicamente descanso en la última semana. Me alimento bien, despejo la mente y nada más. Respecto a lo físico, lo que está está porque ya no se puede mejorar nada. Siempre voy confiado, que todo va a salir bien y escuchando en todo momento a ver lo que dice el cuerpo al momento de la prueba”, cuenta Pereyra a “Río Negro”.

Hace dos semanas, en sus redes Sergio colgó un video donde se lo ve entrenando, tirando una carretilla junto a un compañero de obra que se volvió viral. “Estábamos en el medio de una obra y se con ocurrió… Fue divertido”.

Pereyra participó y ganó las principales carreras de trail de nuestro país y su nombre rápidamente comenzó a instalarse en el mundo del running. Pero Sergio tiene una historia particular con el Patagonia Run, la carrera más difícil y la que atrae a los mejores atletas del planeta.

Uno de los top es el catalán Pau Capell, campeón del Ultra Trail World Tour en 2019 y 2021 y campeón del Mundo de Ultra Trail en 2018, con quien Sergio escribió una secuela de película en las últimas ediciones de las 100 millas.

En el 2019 el español ganó la Patagonia Run con tiempo récord, y segundo llegó el atleta neuquino. Al siguiente año no se corrió por la pandemia y en el 2021 Sergio se quedó con la victoria, pero Pau se ausentó en esa edición. Había que esperar para el 2022 para un nuevo duelo.



Ese año Pereyra y Capell dieron espectáculo, alternándose el liderazgo durante los 160 kilómetros pero en los últimos 10, hubo un detalle que cambió la carrera. La linterna frontal de Sergio (en esta edición la llegada fue de noche) se quedó sin batería, un espectador le prestó una para llegar al final pero como está prohibido por reglamento, a Sergio se le escapó la carrera y perdió la ocasión de vencer al mejor del mundo.

Sergio Pereyra y el español Pau Capell, al final de la carrera el año pasado cuando el neuquino fue el ganador.

Pereyra tendría revancha hace exactamente un año atrás, cuando su poder de resiliencia lo llevó a vencer a Capell con un tiempo récord de 19h25m09s., dejando 11 minutos por detrás al extraordinario atleta catalán.



Finalmente las 100 millas las ganó el albañil de Junín de los Andes con Pau en pista, pero lo curioso es que Sergio estuvo a punto de no correr por un fuerte estado gripal a dos semanas de la largada.

“Me agarró un virus que me dejó tirado y me afecto la cabeza, que es clave para este tipo de competencias. Mentalmente me bajoneó bastante pero así y todo se dio una linda carrera. A pesar de que por momento la pasé mal, nunca se me pasó por la cabeza abandonar”.

Este año no viene Capell pero si otro español de elite en este tipo de pruebas: Cristopher Clemente. Sergio cree con su presencia, este año va a ser una carrera distinta. “Creo que se va a especular mucho en los primeros kilómetros. No se va a salir a correr adelante, sino de atrás. Por eso estimo que, al menos al comienzo, se va a armar un pelotón de punta al menos hasta la mitad de carrera”, estima Sergio aunque reconocer que “siempre es difícil planificar en una carrera de 160 kilómetros. Yo tengo mi expectativa de carrera, pero hay que llevarla a la realidad. Te puede salir o no, es una distancia muy larga y hay muchos factores”.

En esta edición habrá cambio de horario en la largada. Las 100m comienzan a las 15 de este viernes y va a haber muchas horas de competencia nocturna, donde algunos competidores va a pasar dos noches. “Nosotros, los de punta, vamos a llegar al mediodía (del sábado) pero muchos corredores los va a sorprender una segunda noche en la montaña”

“Yo me siento cómodo corriendo de noche. Buena parte de mi entrenamiento lo hice de noche y es mucho más llevadero porque no sabes dónde termina la montaña y donde comienza la otra. Sólo ves lo que refleja tu linterna y nada más. Es por eso, que al menos para mí, los kilómetros se pasan mucho más rápido de noche que de día, donde a veces ves el contorno y decís: ‘no llego más’ ”.

Así de increíble es esta prueba donde no sólo la preparación física es clave sino también la cabeza, donde los competidores, en el medio de la montaña ven esconderse el sol para permanecer todavía allí cuando, 24 horas después, las linternas de estos atletas extremos se vuelvan a encender para seguir en camino. La experiencia Patagonia Run en su máxima expresión.