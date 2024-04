Vivir la experiencia Patagonia Run, mucho más que una competencia de trail

Los que desafían las distancias, los que minimizan la lluvia, el frío, la noche, sólo por el hecho de correr entre las montañas por más de 20 horas sin parar.

¿Qué es lo que moviliza a estos atletas extremos a recorrer hasta 100 millas por angostos senderos, filos de montaña, mallines y lagos?



En cada mes de abril en los últimos 14 años, San Martín de los Andes es la anfitriona del Patagonia Run, la carrera de Trail y Ultra Trail Non Stop más importante y convocante de América. Hasta aquí llegan corredores de todas las latitudes para poner a prueba su preparación técnica y también la templanza para enfrentarse cara a cara con las exigencias de una competencia única en el corazón del Parque Nacional Lanín.



Más de 5.000 atletas toman parte de la edición 2024, que vuelve a contar con siete distancias: PRVertical, 10k, 21k, 42k, 70k, 110k y 100 Millas.

El evento comenzó este miércoles con la PRVertical, una prueba corta y explosiva, donde los competidores cubrieron 10 kilómetros pero en ascenso vertiginoso, y siguió con la 10k y la 21k.



Este jueves fue el turno de la prueba de los 42 kilómetros y al pie del Cerro Chapelco, Diario Río Negro recibió a varios de los protagonistas de la segunda jornada.



Desde España, Brasil, Rusia, Uruguay, pasando por Misiones, Tucumán, Buenos Aires, la Patagonia por supuesto, y un sinfín de lugares más, llegan los atletas dispuestos a vivir la experiencia Patagonia Run, que sin dudas es mucho más que una carrera de trail running.

“Tengo un grupo de amigos que el año que viene los voy a traer a correr acá. Al menos una vez en la vida hay que ser parte de esta carrera, que es inolvidable”, exclama en la base del Cerro, Elio Silva de Villa Regina, que a sus 52 años disfruta en plenitud el sueño cumplido de haber completado el recorrido.



Morder para creer. Elio y su medalla se van para Regina (Foto/Andrés Maripe)

A pocos metros, Camila, una porteña que el año pasado corrió 21k y ahora se animó a los 42, afirma que por ahora no está dispuesta a seguir subiendo las distancias según pasen los años. “Hay que ir de a poco. No es fácil correr esta carrera… Desde el último PAS (puesto de asistencia) hasta la llegada, en un momento no venía nadie atrás y tampoco veía a nadie adelante. Corrí sola, y por momentos te preguntás que estoy haciendo acá, pero pensás en llegar y todo pasa”



Camila y la experiencia de coorer sola por el bosque (foto/Andrés Maripe)

Mariana, de Arrecifes, es recibida bajo una lluvia de espuma para festejar su primera vez en esta prueba y afirma de que sólo vino a acompañar a “una deportista de elite. Somos todos producto de ella”.



Ella es Noelia, de 42 años, hace cinco años vino a correr los 42k, al siguiente los 70, al otro los 110 y ahora, por segunda vez consecutiva, las 100 millas. Se presenta sin ruborizarse como una fiel exponente del vicio Patagonia Run. “Cuando descubrí esta prueba me volví loca, es la mejor carrera de Sudamérica. La organización, la gente en los puestos, en la llegada… Es impresionante”.

Noelia y Mariana, de Arrecifes al pie del Cerro Chapelco (Foto/Andrés Maripe)

En medio del color y los arcos inflables camino a la meta, dos chicas tucumanas ríen y a la vez lloran. Es que festejan su bautismo en la prueba más importante del hemisferio sur y prometen regresar el próximo año.

Apenas unos minutos después una misionera de Posadas, quebró en llanto apenas cruzó la meta, pero no por los casi 2.500 kilómetros que tuvo que hacer para llegar hasta acá, sino por los 42 que acababa de correr a pesar de que por momentos la fatiga parecía ganar la batalla.



La Patagonia Run vive en cada uno de los 5.000 atletas que se atreven a desandar los caminos secretos de las montañas y este viernes se vienen dos platos fuertes: desde las 15 se largarán el Cerro Chapelco las temidas 100 millas, y a partir de las 21 desde la Plaza de Armas del Regimiento de Caballería de Montaña 4, la partida nocturna de los 110 kilómetros.