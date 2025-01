El Bournemouth inglés presentó a su nueva joven figura argentina

El joven talento argentino, Julio Soler, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Bournemouth, equipo de la Premier League. El exfutbolista de Lanús, de tan solo 19 años y que supo mostrar un gran rendimiento desde su aparición, firmó su contrato con el club inglés en una operación que marca un paso trascendental en su prometedora carrera.

La venta de Soler al Bournemouth se concretó en este mercado de pases tras varias semanas de negociaciones. Ambas instituciones anunciaron simultáneamente el acuerdo a través de sus redes sociales y sitios oficiales.

Cómo fue la llegada de Julio Soler al equipo inglés

Aunque no se especificaron las cifras, trascendió que el traspaso rondaría los 8 millones de euros por el 80% del pase, asegurándole a Lanús una importante plusvalía en caso de una futura transferencia.

Reporting for duty 🫡🇦🇷 pic.twitter.com/J5yFOoTV4Z — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 7, 2025

El lateral izquierdo fue parte del plantel de la Selección Argentina Sub 23 que disputó los últimos Juegos Olímpicos e integra la nómina de futbolistas que competirán en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela, a partir del 23 de enero, bajo la dirección técnica de Diego Placente.

El lateral será una de las piezas clave del equipo albiceleste, que buscará asegurar su lugar en el próximo Mundial de la categoría.

Ready to give his all for the Chez 💪 pic.twitter.com/uhMdqQ8p6l — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 7, 2025

Soler firmará un contrato por 4 temporadas y estará conducido por el español Andoni Iraola. Tendrá como compañeros a su compatriota Marcos Senesi y al colombiano Luis Sinisterra. «Estoy muy feliz, es un paso que anhelaba, algo muy importante para mí. Elegí este club porque me demostraron mucho cariño desde el primer momento en que se contactaron conmigo. En realidad no los elegí yo, me eligieron ellos y estoy contento de estar aquí»,declaró.