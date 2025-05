Nación vuelve a convocar a ganaderos de la Patagonia por el fin de la barrera sanitaria

Este jueves 15 de mayo podría ser un día clave para los productores ganaderos de la Patagonia porque se realizará la segunda reunión con representantes del área agroganadera en la que estará como tema excluyente la barrera sanitaria que impide el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación convocó a representantes de las entidades rurales de la región a una reunión que promete reavivar la discusión sobre la Resolución 180 del Senasa, una norma que flexibiliza el ingreso de carne con hueso desde el norte del país hacia la Patagonia y que, desde su publicación el 18 de marzo, mantiene en vilo a buena parte del sector porque está suspendida por 90 días.

A dos meses de aquel freno transitorio, la presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén, Cecilia De Larminat, advirtió que la incertidumbre sigue afectando de lleno a los productores.

“Estamos en el día 60 de esa suspensión y nadie sabe qué va a pasar. Esto llegó de manera intempestiva, en plena zafra del ternero, y generó una caída abrupta en los precios”, planteó en una entrevista en LU 5.

La dirigente describió un escenario de especulación, valores planchados y una previsibilidad que se volvió imposible para quienes tienen que tomar decisiones a largo plazo.

En paralelo a la reunión nacional, la SRN participará el martes 13 de un encuentro con la Comisión de Producción de la Legislatura neuquina.

El ámbito legislativo no logró consensuar una postura común frente a la resolución del Senasa, y optó por convocar a productores y otros actores del sector para conocer de primera mano el impacto en la economía regional.

“Nos llamaron tarde, es cierto, pero valoramos que se haya dado el espacio. Vamos a ir a contar cómo nos afecta y por qué sostenemos que la barrera sanitaria debe mantenerse, e incluso, ampliarse al resto del país”, explicó De Larminat. La postura de la rural neuquina es clara: el actual estatus sanitario es un activo que garantiza mercados, trazabilidad y calidad, y que debe cuidarse.

La dirigenta apuntó también contra una mirada “simplista” que reduce la discusión al precio del asado con hueso en las góndolas de las ciudades patagónicas.

“Hay desconocimiento sobre cómo se produce en esta región. No es lo mismo criar ganado en la Patagonia que en otros lugares. Acá los ciclos son largos, el invierno es crudo y no todos los productores pueden aguantar. Muchos se ven forzados a vender cuando los precios no acompañan”, detalló.

La reunión del jueves en la Secretaría y la audiencia en la Legislatura neuquina se producen en un clima enrarecido, con tensiones latentes entre el gobierno nacional y los sectores productivos de la Patagonia.

De fondo, se discute no solo una resolución puntual, sino el modelo de desarrollo ganadero que se quiere para la región.

La Sociedad Rural del Neuquén, como otras entidades, reclama ser escuchada antes de que se tomen decisiones que pueden modificar estructuras productivas construidas durante décadas. Para De Larminat, la clave es abrir el debate y desmontar prejuicios: “Si uno cuenta bien cómo es la producción en el campo patagónico, muchos se sorprenden. No todo es bucólico, ni mucho menos”.