El Boxing Day de la Premier League tendrá un solo partido este viernes: ¿Qué pasó?

Como cada año, el futbol inglés no para la pelota en las Fiestas y continúa siendo el único campeonato de elite con partidos en esta fecha del año. Pero no es todo color de rosa, porque este año no se realizará el tradicional Boxing Day.

Hace algunas semanas se conoció que no se llevaría adelante esta tradicional jornada post navidad, que comenzó allá en 1860. El impacto en el futbol mundial fue tremendo, ya que para el fanático de la redonda es una fecha especial del año.

Liverpool vs. Leicester, en el Boxing Day 2024.

Luego, se pudo conocer que la decisión de la FA (Federación de Futbol Inglés) se debe a intereses televisivos y comerciales. El ente que organiza el futbol británico tomó esta muy cuestionada resolución por las preferencias de las emisoras internacionales, que obligan a la Premier League a emitir un cierto número de partidos durante el fin de semana.

La diferencia se puede notar si repasamos el Boxing Day 2024: el año pasado se llevaron adelante 8 partidos durante esta clásica jornada. Además, si nos vamos más atrás en el tiempo, más precisamente al 2014, el último Boxing Day que jugó un viernes tuvo la fecha completa (10 partidos) de la Premier League, dando una clara muestra de lo que ocurre en este 2025.

Desde la cúpula dirigencial argumentaron: «La liga se adapta al calendario. Podemos asegurar que la próxima temporada tendremos más partidos de la Premier League en el Boxing Day ya que esa fecha caerá en sábado», sentenciaron.

Los hinchas de cada equipo se visten y asisten con la tradicional ropa navideña.

Esta decisión ocurre después de la eliminación de los «Replays» de la FA CUP en 2024, donde en caso de empate en un partido de copa, se volvía a disputar un partido en el estadio del otro equipo. Esta instancia se eliminó debido a la gran cantidad de partidos en el calendario del futbol inglés.

Este 26 de diciembre solo se disputará un partido, como cada viernes donde se disputa la Premier League. La mayoría de la fecha se disputará este sábado, con siete encuentros. La jornada 18 finalizará el sábado con dos duelos. Es la primera vez en 43 años que se programan tan pocos partidos: en 1981 solo se disputaron 2 partidos.

Los equipos que saltarán a la cancha serán Manchester United vs. Newcastle, en el mítico Old Trafford. El duelo empezará desde las 17 (hora Argentina). Los Diablo Rojos, que se ubican en la 7° posición con 26 puntos, no contarán con Bruno Fernandes, baja por lesión. Las Urracas están 11° con 23 unidades.

¿Cómo surgió la tradición del Boxing Day?

La creación del Boxing Day data de hace muchísimos años. Esta festividad tiene su origen en una antigua tradición británica: en este día las familias adineradas de Inglaterra le realizaban regalos navideños a sus trabajadores en grandes cajas (boxes, en inglés).

Luego, la importancia de este evento tomó gran trascendencia. Tal es así, que el Gobierno británico lo instauró como feriado en 1871. Esta fecha es recordada por la gran cantidad de goles y emociones que se vive en esta fecha del año.