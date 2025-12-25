La sinceridad de Lebron James sobre jugar en Navidad: «Prefiero…»

La NBA no para y este jueves tendrá cinco partidos navideños. La mejor liga de básquet del planeta cumplirá un año más con su tradición en este día festivo, que se realiza cada 25 de diciembre desde 1947.

Quien saltará a la cancha esta jornada será LeBron James. Una de las máximas estrellas históricas del básquet y actual jugador de Los Angeles Lakers, opinó sobre jugar en este día festivo y generó polémica: «Siempre ha sido un honor. Pero voy a ser completamente honesto. Preferiría estar en casa con mi familia todo el día«, admitió.

Aunque luego recalcó que son las reglas del deporte: «Es el juego, el juego que me encanta. Es un juego que veía de niño el día de Navidad, viendo a muchos de los mejores jugarlo en Navidad«, se sinceró, haciendo un repaso por su infancia.

Luego, cerró su opinión con las expectativas que tiene para este duelo frente a los Houston Rockets: «Pero nos han llamado, así que tenemos que salir a actuar y lo espero con ansias«.

Como no podía ser de otra manera, el Rey también posee récords en la jornada navideña. LeBron es el máximo anotador de la historia de estos encuentros, con un total de 507 puntos anotados hasta el momento. La leyenda superó hace algunos años a Kobe Bryant, quien consiguió 395 unidades.

La agenda de la NBA para este 25 de diciembre

La actividad navideña en la NBA comenzará a las 14 con el duelo entre New York Knicks y Cleveland Cavaliers. Este encuentro se disputará en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

Mas tarde saltará a la cancha Oklahoma City Thunder, vigente campeón de la NBA, que recibirá a San Antonio Spurs, en un partido donde se enfrentarán el primero y segundo de la Conferencia Oeste. Comienza a las 16:30. Luego, todos los ojos estarán en Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks. Allí, habrá participación estelar de Stephen Curry. El partido dará inicio a las 19.

A las 22, tomará el protagonismo LeBron James, con el enfrentamiento entre los Lakers y Houston Rockets, liderados por Kevin Durant. La actividad cerrará pasada la medianoche para el territorio argentino. El último encuentro será Dallas Mavericks, de Nikola Jokic, contra Minnesota Timberwolves. El enfrentamiento será a partir de las 00:30. Todos los partidos irán por la señal de ESPN.

*Horarios de Argentina.