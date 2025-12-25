La sanción extra a la que se expone Cuti Romero tras su expulsión ante Liverpool en la Premier League

Cristian Romero se expone en la Premier League a una sanción mayor a la que supone su expulsión en el duelo del último sábado ante Liverpool, en que Tottenham cayó por 2-1 jugando como local y quedó hundido en la decimocuarta posición.

Esto está relacionado con la reacción del capitán de los Spurs y hombre clave de la defensa de la Selección Argentina tras ver la tarjeta roja cuando se disputaba el tercer minuto de adición y sus gestos vehementes de desaprobación hacia el árbitro John Brooks, quien previamente, en la primera mitad, ya había expulsado a Xabi Simons.

Este miércoles, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) elevó una acusación formal a Cuti Romero por conducta agresiva, lo que podría hacer subir el tiempo de sanción que le hubiese supuesto la mera expulsión.

Por el lado del argentino, tendrá tiempo de apelar esa sanción hasta el viernes 2 de enero.

“Se consideró que el futbolista actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del encuentro después de ser expulsado en el minuto 93”, se expresó desde la FA en un comunicado que justifica la acusación al defensor argentino.

Por su parte, la expulsión por doble tarjeta amarilla le impedirá a Romero estar en el encuentro que tendrá Tottenham visitando al Crystal Palace el próximo domingo 28 de diciembre, por la decimoctava fecha de la Premier League, y habrá que esperar para saber si se perderá más encuentros por la sanción extra que se le podría aplicar desde la FA.