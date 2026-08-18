El Chino Maidana hizo historia tras ingresar al Salón de la Fama de Nevada

El santafesino llegó a la cúspide de su carrera a fines de 2014, luego de combatir en dos ocasiones con el estadounidense Floyd Mayweather.

El santafesino Marcos Maidana, uno de los más grandes peleadores del país en los últimos tiempos, hizo historia al transformarse en el primer argentino miembro del Salón de la Fama del Boxeo de Nevada, en los Estados Unidos.

El Chino recibió un merecido reconocimiento a su grandiosa carrera boxística internacional, en una ceremonia realizada en el hotel y casino The Orleans de Las Vegas, que además tuvo la presencia de otras destacadas figuras del deporte.

Junto a Maidana, retirado de la práctica profesional desde 2014 (tras combatir por segunda vez ante el estadounidense Floyd Mayweather), también se reconoció al kazajo Gennady “GGG” Golovkin, al británico Ricky Hatton y al estadounidense Gerry Cooney.

El santafesino es el primer boxeador argentino en recibir dicho halago. Aunque, vale aclarar, la distinción corresponde exclusivamente al Salón de la Fama de Nevada y no al International Boxing Hall of Fame, con sede en Canastota, Nueva York, que constituye otra institución y ya cuenta con varios argentinos entre sus miembros.

The Mayweather-Maidana saga delivered pure chaos in 2014. When Floyd “Money” Mayweather stepped in with Marcos “El Chino” Maidana, few predicted the wild scenes that followed. pic.twitter.com/7Kd0fBELgu — BoxingMagnet (@BoxingMagnet) August 18, 2026

Entre sus mayores logros, el Chino alcanzó el campeonato del mundo superligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), recordándose la victoria por nocaut ante el norteamericano Adrien Broner, en diciembre de 2013, como uno de sus mejores combates.

Esa pelea le abrió al argentino, ganador de 35 combates (31 KO) sobre 40 peleas, la puerta al suceso más grandioso de su carrera: nada menos que enfrentar a «Money» Mayweather, considerado uno de los mejores Libra por Libra de la historia.

La ceremonia en Nevada reunió a 13 nuevas leyendas correspondientes a las clases 2025 y 2026, además de numerosas personalidades históricas del boxeo.