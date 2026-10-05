Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro este martes 6: prevén hasta 40 mm de agua y nevadas en la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvia para Neuquén y Río Negro para este martes 6 de octubre. Además, también advirtió por fuertes nevadas en determinadas zonas de la cordillera. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

«El área de alerta será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local», indica el parte del SMN.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este martes 6 de octubre.

Los peores horarios de la lluvia en Neuquén y Río Negro

En Río Negro, las zonas bajo alerta desde el inicio de la mañana del martes hasta la noche inclusive son:

Este de El Cuy.

General Roca.



Por su parte, esperarán por las fuertes lluvias desde la tarde hasta que termine la jornada en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Por último, la alerta sólo regirá durante el horario nocturno en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por su parte, en Neuquén, el parte abarca desde la mañana hasta la que concluya el martes en:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Añelo.

Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Confluencia.

Picún Leufú.



Mientras tanto, sólo afectará durante el horario nocturno en:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Alerta por nieve en Neuquén este martes 6

El SMN también emitió otra alerta amarilla por nieve que rige en ciertos sectores de la cordillera de Neuquén.

«El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm. En las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia», advirtieron.

El pronóstico estará vigente durante toda la jornada del martes en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

