Neuquén recibió más de 300 mil turistas durante el invierno y anticipa un verano con nuevas propuestas

Más de 300 mil turistas recorrieron Neuquén durante los tres meses de la temporada de invierno. Foto: archivo.

Más de 300 mil turistas recorrieron Neuquén durante los tres meses de la temporada de invierno, generando un movimiento económico superior a los $200 millones de dólares.

Sergio Sciacchitano, subsecretario de Turismo, repasó en RÍO NEGRO RADIO los resultados de la actividad turística durante el invierno y anticipó las estrategias de la Provincia para recibir a los visitantes de cara a los próximos meses.

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Invierno 2026 en Neruquén: «Fue una temporada regular»

«En términos generales fue una temporada regular, que comenzó un poco más complicada con la falta de nieve en pleno receso invernal. En esas tres semanas de vacaciones en todo el país prácticamente no tuvimos nieve, lo cual hizo que la actividad merme considerablemente«, sostuvo Sciacchitano.

Aseguró que a partir de la segunda quincena de julio «empezamos a tener las precipitaciones que hicieron que se extienda la temporada hasta este último fin de semana».

El funcionario detalló que, si bien este año la actividad turística registró un crecimiento de entre el 7 y el 8% respecto del año anterior, remarcó que el invierno de 2025 fue excepcional debido a las escasas precipitaciones.

«Cuando uno va pormenorizadamente a cada una de las localidades y los rubros ve que quizás el turismo o la actividad no impactó considerablemente como quizás nosotros del sector esperábamos«, expresó.

En esa línea, destacó que «hubo destinos que estuvieron por encima de las expectativas como Villa Pehuenia y Caviahue. Y hubo otros destinos consolidados, que concentran la mayoría de las plazas, que quizás estuvieron por debajo como San Martín y Villa La Angostura«.

Turismo en Neuquén: actividades en los próximos meses

Con respecto a las actividades en los próximos meses, el funcionario contó que «faltan 20 días para el inicio de la temporada de pesca que es una de las más importantes que tiene la provincia«.

Y agregó: «Tenemos una baja preverano que es muy importante también para Neuquén porque tenemos muchísimos eventos corporativos y deportivos«.

Precisó que la prioridad de la Provincia «es trabajar con previsibilidad, apostar a más conectividad, a más conexión dentro de la provincia, a tratar de captar los segmentos de turismo importantes como es el mercado brasilero que este año hemos tenido un repunte importante, y seguir generando nuevos nichos de mercado«.

En esa línea, afirmó que están «apuntando directamente a la próxima temporada de verano, donde hemos trabajado mucho para generar nuevos productos, para tener más capacidad y generar nueva oferta turística dentro de la provincia«.

Resaltó que «vamos a tener un verano como en los últimos años no hemos tenido, sobre todo con mucho caudal de agua. Por lo menos a priori va a mermar la posibilidad de grandes incendios, aunque eso no quita que haya que tener los recaudos«.