Crujidos entre los libertarios de Río Negro por la candidatura de Tortoriello

Aníbal Tortoriello tiene el plan B definido si no prospera la integración con LLA, con su partido Creo. Foto: Archivo

El diputado nacional Aníbal Tortoriello aseguró ayer que será el candidato a gobernador de La Libertad Avanza para las elecciones provinciales de 2027, lo que con el correr de las horas generó la reacción de las autoridades del partido, que aseguraron que pese a que es un “buen candidato”, la definición se tomará entre la dirigencia local y la mesa política nacional que lideran Javier Milei, su hermana Karina y Martín y Lule Menem.



La definición de Tortoriello representó un paso más respecto de lo que había planteado meses atrás, cuando había puesto su nombre a consideración de la conducción libertaria de Río Negro, luego de afiliarse al partido de Milei.



En los papeles, LLA de Río Negro tiene un precandidato en Tortoriello y otro en Enzo Fullone, el senador nacional que ocupó el lugar el Lorena Villaverde, cuando la diputada optó por no asumir en la Cámara Alta. Precisamente la legisladora es la actual presidenta del partido aunque en lo operativo el que cumple ese rol es el viedmense Damián Torres.



Justamente Torres aseguró que no hay ninguna confirmación de candidato a nivel provincial, aunque destacó que Tortoriello es un buen postulante a la gobernación. Sin embargo aseguró que los dichos de Tortoriello causaron sorpresa.



Torres dijo que la decisión del candidato a gobernador del espacio se tomará más cerca de la fecha de las elecciones que debe definir el gobernador Alberto Weretilneck. En una entrevista con este medio el mandatario situó la compulsa nacional en el otoño del año que viene. Torres dijo que actualmente la principal preocupación del partido es “asegurar la reelección de Javier Milei”. Y que las candidaturas provinciales y locales pasan a un segundo plano.



En diálogo con este medio, Tortoriello fue contundente ante la consulta sobre su candidatura: “Voy a ser el candidato a gobernador por La Libertad Avanza”.



Además, en declaraciones recientes sostuvo que dentro del partido su postulación ya está definida. Según explicó al programa Central de Noticias de la radio Medios del Aire, ese panorama está vinculado a la trayectoria que tiene en la provincia y a las mediciones que maneja el espacio libertario. “No hay ninguna duda de que al año próximo mi figura es la que va a atravesar esta lista como candidato a gobernador”, afirmó.

La definición de Tortoriello representó un paso más respecto de lo que había planteado meses atrás, cuando había puesto su nombre a consideración de la conducción de LLA.



El dirigente ya había expresado públicamente su intención de competir por la Gobernación. En una entrevista con Río Negro realizada en julio, había dicho que ofrecía “su figura para ser candidato” y que su proyecto personal era administrar la provincia.



El diputado por el espacio libertario recordó que ya fue candidato a gobernador hace tres años y afirmó que su “anhelo personal” es administrar la provincia junto al equipo que lo acompaña.



En aquella oportunidad, Tortoriello también se había definido como “una de las caras visibles” de La Libertad Avanza en Río Negro y explicó que el espacio ya trabajaba en diagnósticos y propuestas para una eventual gestión provincial.



Además, Tortoriello había planteado que el escenario provincial estaba concentrado en tres fuerzas: La Libertad Avanza, Juntos Somos Río Negro y el peronismo. También había descartado, en ese momento, la necesidad de construir alianzas electorales.



Ahora, además, afirmó que su candidatura será para La Libertad Avanza y ratificó que su objetivo es llegar al Ejecutivo provincial. La fórmula, sin embargo, todavía no está definida: consultado sobre quién lo acompañará, respondió que “aún no está decidido”.