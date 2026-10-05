Intensa búsqueda de un joven de 28 años en Neuquén: fue visto por última vez hace casi 3 semanas

La familia de Patricio Danilo Busto solicita ayuda para dar con su paradero, ya que hace casi tres semanas que no tienen noticias de él. El joven de 28 años fue visto por última vez el pasado 19 de septiembre en la plaza del Parque Central.

Según difundió la Policía de Neuquén, Bustos mide 1,70 metros, es de tez blanca, tiene el pelo corto y de color negro, ojos marrones y es de contextura delgada.

El momento de su desaparición vestía con uniforme de la empresa Busplus que consistía en camperas de color verde y negra, pantalón negro, camisa blanca y corbata verde.

Cómo aportar información de la búsqueda

En el caso interviene la Fiscalía de Homicidios y la Unidad de Búsquedas de Personas de la Policía. En caso de tener información pertinente para la búsqueda, solicitan aportar datos al (299)4017882.