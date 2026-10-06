Necrológicas de hoy, martes 6 de octubre de 2026

SUAREZ Vda. de FLORES DONCEL, NELIDA ELSA – CHOLA – Falleció en Villa Regina a los 92 años. Sus hijos Ernesto, Coca, Gustavo y Gilberto; sus hijos políticos Rowena, Horacio, Valeria y Mariela junto a sus nietos, bisnietos y demás familiares comunican que sus restos velados en Sala 2 de Remedios de Escalada 85 recibieron sepultura el día Sábado a las 18:15 Hs. en la necrópolis local. Servicio EMPRESA DEFLORIAN S.A.

SUAREZ Vda. de FLORES DONCEL, NELIDA ELSA (CHOLA) Familia Mones participa con profundo dolor el fallecimiento de Chola Flores Doncel. Acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en tan triste momento, elevando una oración en su memoria.

ÑANCUCHEO, PEDRO AVELINO Falleció en Gral. Roca a los 57 años. Su esposa: Faustina Clarotti. Sus hijos: Micaela, Pedro y Sebastián. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibirán sepultura hoy a las 11 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a Servicio Penitenciario FederalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO