El City ganó con un doblete de Haaland y quedó a un paso del título en la Premier League

El Manchester City venció a Tottenham por 2 a 0 en el partido pendiente de la fecha 34 de la Premier League y gracias al doblete de Erling Haaland, el equipo de Pep Guardiola encamina una nueva consagración en el torneo local.

El tanto del goleador noruego llegó a los 51 minutos del segundo tiempo en un partido parejo donde ambos equipos mostraron sus armas para ir en búsqueda de la victoria. El argentino Julián Álvarez ingresó en la partido final del encuentro por el artillero noruego.

Luego en la recta final del partido, a los 90 minutos, otra vez Haaland de penal le puso cifras definitivas al partido para llegar a su grito número 27 en la liga y de esta manera, permitir que el City sume 88 unidades y le arrebate la cima al Arsenal (86 pts.).

