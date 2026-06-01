Walter Cortés adiciona un 10% a las tasas para pagar el pavimento y reimpulsa un Fondo Vial en Bariloche

El pavimento será costeado con un adicional del 10% a los contribuyentes de la Tasa por Servicios Municipales. El Ejecutivo dice que será provisorio porque impulsa otro esquema. Foto: Chino Leiva

A partir de las boletas de la Tasa por Servicios Municipales que lleguen en junio, los contribuyentes de Bariloche verán un nuevo ítem denominado “fondo para la ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial” que equivale al 10% de la tasa básica y que sería provisorio hasta que se defina la creación de un Fondo Vial con otras características.

El adicional del 10% se comenzará a cobrar con la cuota 05/26 de la tasa que pagan todos los contribuyentes de la ciudad, que suman más de 63.000, y el Ejecutivo lo encuadró en una vieja ordenanza sancionada en 1992 que aún está vigente.

El concepto generó rechazos y un pedido de no avanzar en su aplicación por parte del concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo), también algunos contribuyentes enviaron notas a los concejales y al propio Ejecutivo para que retrotraiga su decisión, que fue informada mediante un comunicado de prensa a mediados de mayo.

Martín Domínguez, asesor del intendente, explicó a Diario RÍO NEGRO que ese adicional será “provisorio” y en paralelo el Ejecutivo reimpulsó el proyecto presentado el año pasado para crear un Fondo Vial que contemple las obras de pavimento proyectadas, los costos y se aplique una “contribución” con la Tasa de Servicios con un monto que no es fijo sino que se trata de un “prorrateo” entre todos los contribuyentes.

“Creemos que ese es un sistema más equitativo y superador”, dijo Domínguez. En el Concejo Deliberante el intendente Walter Cortés había presentado en 2025 el proyecto del Fondo Vial pero nunca avanzó. Ahora, con el reimpulso se le asignó su ruta legislativa y está en la Comisión de Economía.

Según Domínguez, con el esquema propuesto en el proyecto de ordenanza 366/2025 “será un menor costo para el vecino porque se divide entre todos”. El valor dependerá de qué obras se incluyan en la cuenta final y cómo se aplique el prorrateo.

Desde la secretaría de Hacienda ejemplificaron a este diario que con el 10% adicional que se aplicará con la boleta 05/2026 un contribuyente solo abonará ese porcentaje respecto de la “tasa básica” sin contemplar ninguno de los otros conceptos que están incluidos en la boleta.

El Ejecutivo espera tener el respaldo de los concejales para avanzar en el proyecto del Fondo Vial que permitiría dar de baja el adicional del 10% que se comenzará a aplicar en junio.

“Creemos que nadie está en contra de que Bariloche tenga un plan de asfalto integral”, dijo Domínguez.

El municipio avanzó con un plan de pavimento a raíz de la compra de una hormigonera que permitió la concreción de cientos de metros de pavimento que se ejecutan con personal municipal y con recursos propios. También hay sectores, como los que se ejecutan en la actualidad en las colectoras entre las rotondas de la avenida Juan Herman, que obtuvieron una inyección de recursos provenientes de un acuerdo de plusvalía por la autorización de un desarrollo urbanístico.