De vender muebles a alojar petroleras en Choele Choel: el comerciante que se reinventó con el boom del GNL

La historia de Alexis Moyano resume en clave local el giro que vive el Valle Medio para integrarse a la nueva matriz económica de Río Negro, con el gas natural licuado (GNL) como horizonte. Dueño de una mueblería en Choele Choel, decidió transformar su negocio de alquileres tradicionales en un sistema de housing corporativo para trabajadores del sector. «Como localidad y como región tenemos que prepararnos para ser buenos proveedores y así lograr que estas empresas hagan base operativa acá», remarcó el emprendedor.

Alexis tiene 33 años, nació y creció en Choele Choel y hoy está al frente de dos emprendimientos que se complementan. Su primer proyecto fue “Al Costo”, una mueblería especializada en muebles de pino y colchonería que vende al por mayor y menor. Con la instalación de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la ciudad ya mostraba una fuerte demanda de alquileres. Sin embargo, la llegada de grandes obras vinculadas a la energía abrió un nuevo escenario.

El movimiento se hizo visible con el proyecto Duplicar de Oleoductos del Valle (Oldelval) y luego con Vaca Muerta Sur (VMOS). Al mismo tiempo se empezó a hablar del futuro polo de GNL. Empresas de servicios comenzaron a instalar cuadrillas en la región y a buscar hospedaje por varias semanas o meses. “Vimos que había una necesidad de las empresas de alojar a sus equipos de trabajo por estadías largas y que buscaban algo distinto o una opción alternativa a lo que sería el hotel”, señaló.

De la mueblería al housing corporativo para abrirse paso en la matriz energética

Hasta hace dos años, Moyano y su familia alquilaban departamentos por mes, sin amoblar, bajo el esquema tradicional. La irrupción de las petroleras y compañías de servicios lo llevó a pensar otra propuesta. “El hotel puede ser una buena opción para una estadía de dos o tres días, pero cuando la estadía se extiende el personal necesita un lugar más cómodo, con mayor privacidad y otro tipo de comodidades”, comentó Alexis.

Así nació “Ruca del Río”, el emprendimiento de housing corporativo que hoy se presenta como una pieza más dentro de la incipiente cadena de proveedores de la industria energética en el Valle Medio. La ventaja decisiva fue la integración con la mueblería.

“Nuestro negocio principal también es la mueblería, entonces eso nos permite amoblar todos los departamentos de una manera mucho más simple”, destacó. Cada unidad se entrega equipada con muebles, colchones y electrodomésticos sin uso previo. “Es como si entraran a un departamento a estrenar. El personal se siente como en su casa”, aseguró.

El concepto de “hogar” atraviesa todo el proyecto. Ruca del Río, además de una cama, ofrece cocina, lavarropas, espacios para reunión, parrilla y Wi-Fi. Y no sería un hogar sin los animales de compañía. “Muchos trabajadores están alrededor de 21 días fuera de su casa. Para esa gente, tener un lugar que los haga sentir como en su casa es fundamental”, enfatizó.

Ruca del Río tiene alojamientos propios y subalquilados. (Gentileza).

Hoy, el emprendimiento aloja cerca de 100 personas en departamentos y casas de una y dos habitaciones, distribuidos en diferentes puntos de Choele Choel. No todos son propios: Alexis articula con otros dueños que no tienen contacto directo con las empresas. “Según los requerimientos de las empresas salimos a alquilar departamentos sin amoblar, los amoblamos y los subalquilamos. Es toda una red”, explicó.

Moyano se define como un “solucionador de problemas” para las áreas de recursos humanos y compras. Él o algún miembro de su equipo recibe al personal en la terminal y lo traslada al departamento. Además, funciona como nexo con proveedores locales, lavandería, gastronomía y otros servicios. “Tratamos de no ser solamente el dueño que deja la llave, sino darle una solución un poco más integral”, remarcó.

En paralelo, su participación en la Cámara de Comercio de Choele Choel y en la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro le permite tener una mirada más amplia sobre el proceso de reconversión regional. Insiste en la necesidad de organizar la oferta local para responder a las exigencias de las operadoras y contratistas.

Para Alexis, el desafío principal consiste en que la región deje de ser solo un territorio de paso y se convierta en base estable para cuadrillas y proyectos de largo plazo. Lo vinculó directamente con el desarrollo del GNL. “Que hoy todo el personal de una empresa esté en Choele no solo genera ocupación en el alojamiento, sino en gastronomía, comercios, gimnasios, canchas de pádel. Se producen un montón de puestos de trabajo indirectos”, afirmó.

Con esa convicción, Ruca del Río se consolida como un ejemplo de cómo un comercio tradicional de Choele Choel se adapta a la nueva etapa energética de Río Negro. “Creo que lo más importante es enfocarnos en captar todas estas empresas que vienen, potenciarnos como región y lograr que las bases operativas estén acá para que el derrame económico se vuelque en todo el Valle Medio y en Choele”, confió el emprendedor.

Moyano participó este año de la Ronda de Negocios de la Jornada de Energía organizadas por Diario RÍO NEGRO, donde reforzó vínculos con firmas del sector. “Nos volvimos con bastantes contactos y pudimos conocer en persona a gente de empresas con las que ya trabajábamos”, contó.

Detalló que Ruca del Río ya alojó equipos de compañías como Techint y SACDE, que utilizaron sus departamentos como base operativa para el proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS), además de OPS y de contratistas vinculados a Oldelval y TGS que llegan a Choele Choel para sumarse al despliegue de obras energéticas en la región.