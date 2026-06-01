Juicio Escuelita IX: en Neuquén buscarán el rastro de dos desaparecidos de Comallo
A 50 años del golpe cívico militar, en Neuquén y en Río Negro buscarán a dos hombres que fueron secuestrados en Comallo y de los que no había registro de su desaparición. "No eran de acá" dijo un testigo que aseguró que se los llevaron en 1977 de Comallo
Siempre surgen datos nuevos en los juicios de delitos de lesa humanidad, pero la denuncia de dos desaparecidos que no estaban en el radar de las investigaciones judiciales de la zona por los crímenes ocurridos durante la dictadura, no había ocurrido.
Se trata de un maestro de nombre Santiago y de un hombre, de apellido Mares, que era el jefe de la estación de Ferrocarril de Comallo en 1977 cuando lo secuestraron, dijo Oscar Escobar, al finalizar su testimonio en el juicio por los crímenes de la dictadura que se realiza en Neuquén todos los martes.
Escobar los conocía de las reuniones peronistas en Bariloche.
Desde el equipo de la fiscalía federal, David Maestre, dijo que se inició una investigación con los datos aportados y que se buscarán mayores precisiones a partir de otro un nombre aportado sobre una persona que los conocería.
Los desaparecidos de Comallo no están en los registros de 82 víctimas sistematizadas en el Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro (APM).
Roberto Ferrero, secretario de Derechos Humanos de la provincia y titular también del APM aseguró que el equipo de la secretaría solicitará datos en los registros educativos de la localidad rionegrina y en el historial ferroviario, para desentrañar esas identidades. Comallo está ubicada en la RN23 , a 120 kilómetros al este de Bariloche y es la estación del Tren Patagónico, donde viven unos 1.500 habitantes.
A 50 años del golpe cívico militar y de su secuestro, Escobar declaró por videoconferencia desde Córdoba porque las lesiones derivadas de la tortura bajo picana eléctrica, en un sótano del Ejército en San Martín de los Andes, le impidieron viajar. «Tenía todas las ganas de ir personalemente, pero me surgieron unos problemas de salud: los estudios me detectaron lesiones viejas, microinfartos en la cabeza y un soplo en el corazón», dijo.
Habló de tres circuitos de cautiverio y de la violencia que padeció una compañera de trabajo que era jefa concursada en el municipio de Bariloche, Mónica Elvira, también vinculada al sindicato municipal. Tras dar el detalle de lo que pudo conocer de sus secuestradores, habló de los desaparecidos en Comallo.
“Sabemos de dos personas desaparecidas en la zona andina, sin identificar y tenemos contacto con familiares para su posible incorporación al archivo, pero no sabemos si coincide con lo que describió” el testigo Escobar, dijo Ferrero. Con los detalles surgidos en esa audiencia, iniciarán más averiguaciones, adelantó el funcionario.
“Hice mucha terapia para olvidar y recordar, me costó muchísimo”, se excusó Escobar durante su testimonio.
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