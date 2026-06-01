Viento, frío, lluvia y ¿nieve?: qué dice el pronóstico para la primera semana de junio en Neuquén y Río Negro

El invierno adelanta sus fichas en la región. Este lunes 1 de junio marca el inicio de un período de marcada inestabilidad climática que afectará de forma directa las actividades cotidianas en las provincias de Neuquén y Río Negro.

El ingreso de un frente de humedad desde el océano Pacífico romperá la calma otoñal, instalando un escenario de precipitaciones persistentes que exigirá máxima precaución en el tránsito urbano y en las rutas conectoras de la Patagonia.

La combinación de bajas temperaturas, lluvias continuas y la reactivación del viento del sector oeste configurará un panorama complejo, que tendrá su punto crítico hacia el jueves con el desplome de los termómetros en la cordillera y la llegada de las primeras nevadas urbanas de la temporada.

Neuquén y el Alto Valle: lloviznas persistentes y dos noches de viento fuerte

En la capital neuquina y las ciudades del valle, el paraguas será un accesorio indispensable para salir de casa, acompañado por un ambiente frío y húmedo que se extenderá hasta el viernes.

Lunes 1: el mes arranca «pasado por agua». Se esperan lluvias moderadas durante toda la mañana que mutarán a lloviznas continuas hacia la tarde. La temperatura máxima se ubicará en los 13°C , mientras que la mínima será de 8°C .

el mes arranca «pasado por agua». Se esperan lluvias moderadas durante toda la mañana que mutarán a lloviznas continuas hacia la tarde. La temperatura máxima se ubicará en los , mientras que la mínima será de . Martes 2: un leve respiro térmico con una máxima que trepará a los 16°C y una mínima de 9°C. Sin embargo, las condiciones desmejorarán drásticamente hacia la noche con el ingreso de vientos intensos y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h .

un leve respiro térmico con una máxima que trepará a los y una mínima de 9°C. Sin embargo, las condiciones desmejorarán drásticamente hacia la noche con el ingreso de . Miércoles 3: jornada de transición con cielo parcialmente nublado. Será la jornada con menor amplitud térmica de la semana, registrando una mínima de 12°C y una máxima de 16°C sin presencia de lluvias.

jornada de transición con cielo parcialmente nublado. Será la jornada con menor amplitud térmica de la semana, registrando una mínima de y una máxima de sin presencia de lluvias. Jueves 4 (El día más complejo): regresa el combo de mal tiempo. El reporte anticipa lloviznas matinales que se transformarán en lluvias intensas por la tarde, combinadas con ráfagas de viento de hasta 50 km/h . La máxima tocará los 15°C y la mínima los 10°C.

regresa el combo de mal tiempo. El reporte anticipa lloviznas matinales que se transformarán en lluvias intensas por la tarde, combinadas con . La máxima tocará los 15°C y la mínima los 10°C. Viernes 5: el frente inestable comienza a retirarse, dejando únicamente lloviznas aisladas en las primeras horas de la mañana. La tarde se presentará fresca con una máxima de 16°C y una mínima de 10°C.

La cordillera de Neuquén y Río Negro: alerta por el día exacto en que llega la nieve

En la zona andina, el frío se consolidará con el paso de los días, preparando el terreno para un fenómeno esperado por el sector turístico pero que complica la conectividad vial.

Lunes 1: Inicio de semana inestable con lloviznas intermitentes por la mañana que evolucionarán a lluvias copiosas durante las horas de la noche.

Inicio de semana inestable con lloviznas intermitentes por la mañana que evolucionarán a lluvias copiosas durante las horas de la noche. Martes 2: Las precipitaciones no darán tregua. Se espera lluvia constante durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 10°C y una mínima de 5°C .

Las precipitaciones no darán tregua. Se espera lluvia constante durante toda la jornada, con una temperatura máxima de y una mínima de . Miércoles 3: Continúa el temporal de agua, ganando mayor intensidad durante las primeras horas de la mañana. El termómetro marcará una máxima de 11°C y una mínima de 4°C.

Continúa el temporal de agua, ganando mayor intensidad durante las primeras horas de la mañana. El termómetro marcará una máxima de 11°C y una mínima de 4°C. Jueves 4 (Llega la nieve): El ingreso de aire polar desplomará la temperatura a una mínima de 0°C y una máxima de apenas 9°C. En las primeras horas del día, las lluvias se transformarán en copos de nieve en el centro urbano, pasando luego a lluvias hacia la noche.

El ingreso de aire polar desplomará la temperatura a una mínima de y una máxima de apenas 9°C. En las primeras horas del día, en el centro urbano, pasando luego a lluvias hacia la noche. Viernes 5: Cierre de semana con mejoras definitivas. Se disipa la inestabilidad, dejando una jornada sin lluvias, sin viento y sin nieve, con una máxima de 9°C y una mínima de 1°C.

San Martín de los Andes: el cronograma diario del temporal

La región de los lagos replicará las condiciones de la cordillera rionegrina, con un acumulado importante de agua antes del cambio de estado térmico.