«Siguen apareciendo cosas»: Malena Resa revisará los números de Plottier con una auditoria externa

A un mes de haber asumido en el cargo, Malena Resa, la nueva intendenta de Plottier, anunció para los próximos días el lanzamiento de una auditoría externa para revisar, área por área, el estado de situación del municipio, calificado por el censo de 2022 como el segundo más poblado de la provincia de Neuquén.

En una entrevista con Diario RÍO NEGRO, la jefa comunal analizó sus primeros días de gestión, advirtió por las deudas que encontró en el Poder Ejecutivo local y habló de Luis Bertolini, su antecesor, quien presentó la renuncia en medio de un delicado momento institucional y judicial.

Hacia adelante, dijo que lo central “será poner orden” y anticipó una “reestructuración” de la municipalidad, que hoy destina “seis de cada 10 pesos que recibe para el pago de sueldos”, describió.

«Nos vamos encontrando con deudas»

P: ¿Cómo fueron estos primeros 30 días como intendenta?

R: La verdad que ha sido un mes muy intenso porque, bueno, estuvimos trabajando mucho. Nos estamos encontrando con muchas cuestiones y el hecho de no estar preparados, por lo rápido que pasó todo, hizo que tuviéramos que tomar decisiones firmes de entrada.

P: ¿Qué se encontró en el municipio?

R: No hablaría de un proceso terminado todavía, porque seguimos encontrando cosas. Durante este tiempo nos abocamos a revisar todo lo que podíamos sin que eso implicara detener el funcionamiento del municipio. La idea es empezar a tomar decisiones en base a datos, a la situación en la que estamos. Vamos revisando área por área, encontrando cuestiones que nos llevan a seguir investigando.

Ahora vamos a dar inicio a una auditoría formal, porque lo que hemos auditado hasta ahora lo hemos hecho nosotros. Se va a auditar desde el primero de enero de este año hasta el mes de abril, con el objetivo de tener resultados concretos en distintas líneas. Va a estar en 60 días, aunque cada 15 días la idea es que podamos ir teniendo un informe parcial de lo que se está haciendo.

Mientras tanto nos vamos encontrando con deudas, ni bien asumimos nos enteramos de una deuda de 120 millones de pesos con una estación de servicio que, si no la cancelábamos parcialmente, los vehículos de Defensa Civil no iban a poder circular. También tenemos una deuda con la ciudad de Neuquén por el convenio de la basura, tenemos entendido que no se paga desde noviembre y ya superó 1.000 millones de pesos. Además, yo diría que casi el 50% de la flota vehicular estaba o en reparación o para dar de baja por obsoleta.

P: ¿Quién va a estar a cargo de esa auditoría?

R: Va a ser externo, vamos a contratar un estudio y estoy esperando los presupuestos para eso. La idea es enviar esto también al Concejo Deliberante para tener su respaldo. Me parece fundamental trabajar con el Concejo, porque creo que las decisiones de este tipo tienen que estar refrendadas por sus integrantes.

La salida de Luis Bertolini y la relación con Rolando Figueroa

P: ¿Cómo era su relación con Luis Bertolini cuando era presidenta del Concejo Deliberante?

R: Soy concejal desde 2019 y en ese primer periodo él era secretario municipal de Obras. Una vez por mes me cruzaba a tener una conversación con él y teníamos una muy buena relación, pensando en proyectos. Siempre fue muy predispuesto a hablar conmigo, ya sea como concejal o presidenta del Concejo.

La auditoría que prepara la nueva gestión será de cáracter externo. Foto: Matías Subat.

P: ¿Y qué cree que pasó con su capital político? Hace menos de tres años ganó una elección con más de 57% de los votos.

R: Creo que eso se lo tendrían que preguntar a él, yo puedo hacer un análisis desde lo que todos sabemos. Creo que la situación de Gloria Ruiz (exintendenta de Plottier y exvicegobernadora de Neuquén) fue el primer paso de lo que podía llegar a pasar, aunque nadie se lo imaginaba. Hay cosas que se repitieron y decisiones que se fueron tomando, que fueron muy duras para la ciudad.

P: ¿Ha tenido contacto con el gobernador Rolando Figueroa luego de asumir? ¿O con algún otro funcionario del Gobierno provincial?

R: Este miércoles que pasó tuve la primera reunión de intendentes en la que participé como intendenta de Plottier. La relación siempre fue la misma, nos mandamos mensajes y está muy atento a lo que pasa en Plottier. En cuanto al Gobierno provincial, desde el primer momento estuvo a disposición y prontito se va a ver el reflejo de esas acciones. Aunque muchas veces las reuniones no se vean, ya tuvimos varias.

P: Si hubo un tema que enfrentó a la gestión Bertolini con el Concejo fue el de las fotomultas, ¿qué va a pasar con ese sistema?

R: No va a seguir como está, de ninguna manera. Hay que decir que lo que suspendió el Concejo Deliberante fueron los procedimientos administrativos, pero el contrato de locación no fue dado de baja. Lo que ahora se está viendo desde el Concejo es un proyecto para declarar la lesividad de lo que ha sido esto para la comunidad. Hay otro proyecto que veo difícil que sea viable porque propone que se devuelva a la gente lo que tuvo que pagar por estas fotomultas y sabemos lo que eso implica en términos de dinero para la ciudad.

La exRuta 22 en Plottier: «Nos deberían hacer el traspaso»

P: Más allá de la urgencia del momento, ¿cómo ve a Plottier hoy en relación con, por ejemplo, el fenómeno Vaca Muerta?

R: La ubicación geográfica de Plottier es ideal, está a 15 kilómetros de la ciudad más importante de la Patagonia y geográficamente está en un punto que conecta el oeste con el este del país. Es la puerta a muchos lugares de la provincia y está muy cerca de Vaca Muerta. Pero además tenemos un río hermoso, la barda, las tierras para producir, en resumen, una posibilidad de desarrollo inmensa.

Sin embargo, creo que Plottier está atrasada y abandonada, en muchos sentidos. En la prestación de servicios para los ciudadanos, para el turista. También en la competitividad para quien quiera venir a invertir. Estamos muy por detrás de lo que hoy deberíamos ser.

Resa dijo que por ahora no piensa en las elecciones de 2027. Foto: Matías Subat.

P: ¿Hay intención de tomar el control de lo que fue en su momento la Ruta 22?

R: Esta semana que viene me reúno con el presidente de Vialidad provincial, que quedó a cargo de este tramo. Es una deuda pendiente, me parece que deberíamos lograr que nos hagan ese traspaso, pero que nos los den con todo. Tiene que ser una continuidad de lo que ya viene desde Neuquén y si nosotros queremos que Plottier se ubique en un lugar de conectividad y visibilización, esto es fundamental.

El 2027, todavía lejos

P: En el medio del camino hasta diciembre de 2027, cuando termine este mandato, habrá que votar de nuevo. ¿Su idea es participar del proceso electoral?

R: En principio voy a hacer todo lo posible para que, si nuestro gobernador se postula para su reelección, poder acompañarlo. En mi caso, esto puede ser una buena carta de presentación o todo lo contrario. No lo tenía pensado, pero lo que pasó cambió abruptamente mis planes. Cuando llegue el momento, pensaré qué hacer.

P: Además de Rolando Figueroa, ¿cuáles son sus referentes políticos?

R: Es difícil. En realidad pienso en personas que humanizan la política, que piensan en el otro, que entienden que el Estado tiene estar presente. Las personas que están en esa línea son las que me gusta escuchar.