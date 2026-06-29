El jugador de Uruguay que respaldó a Bielsa tras la eliminación en el Mundial: «Se habló para dejar mal a Marcelo»

Tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, Sebastián Cáceres fue el primer futbolista del plantel en hablar públicamente sobre el clima interno de la selección y salió en defensa de Marcelo Bielsa. El defensor del América de México fue el único jugador que regresó junto a la delegación a Montevideo y dejó un mensaje de respaldo al entrenador argentino.

Ante los medios presentes en el aeropuerto, Cáceres negó que existiera un conflicto generalizado entre el cuerpo técnico y los futbolistas. «Puedo hablar por mí. Yo tengo todo el respeto hacia Marcelo y mucho agradecimiento. Capaz alguno puede opinar distinto, pero a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas», afirmó.

Luego, el central apuntó directamente contra algunas versiones que circularon en los últimos días sobre supuestas diferencias dentro del grupo. «Hubo cosas que se dijeron que no fueron verdad, lo que se habló en la interna no voy a revelarlo, se manipuló mucho lo que se habló para dejar mal a Marcelo y eso no está bien», sostuvo.

.@dianapineyro1 desde el Aeropuerto de Carrasco recibe a Sebastián Cáceres. ''Creo que se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo y esas cosas no van, no fue lo correcto'', dijo y agregó ''Recibimos goles que no deberíamos recibir y se hace cuesta arriba''. pic.twitter.com/EqlgYkkwYU — Telenoche (@TelenocheUy) June 29, 2026

Cáceres también reveló que hubo un momento de cierre entre el plantel y el cuerpo técnico después de consumarse la eliminación, aunque evitó contar detalles. «Hubo una despedida», explicó, y agregó: «No voy a decir lo que se habló entre el grupo. Eso queda entre nosotros, como debió ser desde un principio».

El contrato de Bielsa al frente de la selección uruguaya regía hasta el final de la participación de La Celeste en el Mundial y este martes brindará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se espera que haga un balance del ciclo y dé su versión de lo sucedido tras la eliminación. Mientras tanto, la AUF ya comenzó a evaluar alternativas para reemplazarlo y Marcelo Gallardo aparece como uno de los principales candidatos para asumir el cargo.