Cómo hacer panqueques de manzana en pocos minutos, la receta del maestro Gross
¡Para chuparse los dedos! Una idea más que fácil para preparar durante el desayuno, sugerencia de @osvaldo_gross.
Lista de Ingredientes
leche: 2 tazas
harina 000: 1 taza
huevos: 2
sal fina: 1 cdita.
azúcar: 1 cdita.
manteca o aceite: 2 cdas.
manzanas: 2
Preparación
Licuar o mixear o batir a mano los ingredientes: harina, leche, sal, azúcar y los huevos. Luego dejar descansar en frío, mínimo 1 hora y hasta 1 día entero. Si se mezclan los ingredientes con tenedor o batidor, poner al principio solo 1 taza de leche y cuando se tenga todo unido, agregar la otra. Si se quiere se puede colar, así no quedan grumos.
En una sartén caliente o panquequera ponemos un poquito de manteca y agregamos un cucharón de la preparación. Cubrimos bien la superficie y por encima colocamos las manzanas cortadas finamente. Cocinamos vuelta y vuelta unos minutos.
Depende del diámetro y grosor que tengan los panqueques pueden salir 12 o 18. La masa es neutra. Si no se le ponen manzanas, se van haciendo y apilando para que guarden humedad. Si no se usan en el momento van envueltos en film a la heladera 2 días y sino freezer 1 mes. Sirven para todos los rellenos: dulces y salados
