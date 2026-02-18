SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Cómo hacer panqueques de manzana en pocos minutos, la receta del maestro Gross

¡Para chuparse los dedos! Una idea más que fácil para preparar durante el desayuno, sugerencia de @osvaldo_gross.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

leche: 2 tazas

harina 000: 1 taza

huevos: 2

sal fina: 1 cdita.

azúcar: 1 cdita.

manteca o aceite: 2 cdas.

manzanas: 2

Preparación

Licuar o mixear o batir a mano los ingredientes: harina, leche, sal, azúcar y los huevos. Luego dejar descansar en frío, mínimo 1 hora y hasta 1 día entero. Si se mezclan los ingredientes con tenedor o batidor, poner al principio solo 1 taza de leche y cuando se tenga todo unido, agregar la otra. Si se quiere se puede colar, así no quedan grumos.

En una sartén caliente o panquequera ponemos un poquito de manteca y agregamos un cucharón de la preparación. Cubrimos bien la superficie y por encima colocamos las manzanas cortadas finamente. Cocinamos vuelta y vuelta unos minutos.

Depende del diámetro y grosor que tengan los panqueques pueden salir 12 o 18. La masa es neutra. Si no se le ponen manzanas, se van haciendo y apilando para que guarden humedad. Si no se usan en el momento van envueltos en film a la heladera 2 días y sino freezer 1 mes. Sirven para todos los rellenos: dulces y salados


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

Fiesta de la Manzana 2026

Gastronomía

Manzanas

Preparación

